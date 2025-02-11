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Bakan Bayraktar: Türkmen gazı ülkemize geliyor

Bakan Bayraktar, "Türkiye ile Türkmenistan arasındaki enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ve Türkmengaz arasında, Türkmen gazının ülkemize taşınmasını sağlayacak anlaşmayı imzaladık" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: Türkmen gazı ülkemize geliyor
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Bakan Bayraktar, ''Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık'' açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar X'ten yaptığı açıklamada, "Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık." dedi.

Bayraktar Açıklamasında şunları söyledi:

"Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

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