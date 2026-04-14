Bakan Bayraktar'dan doğalgaz açıklaması: Hedefimiz fiyat artışı olmadan süreci tamamlamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle küresel ölçekte yaşanan enerji krizinin Türkiye’ye olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eşelmobil düzenlemesi

"Eşelmobil düzenlemesi, vergi anlamında yaklaşık 600 milyar liralık bir feragat anlamına geliyor. Yani, devlet 600 milyar liralık bir vergiyi Eşelmobil ile akaryakıttan almamış olacak, bu yıl sonuna kadar böyle devam ederse."

Doğalgaz depolarımızın yüzde 72'si dolu

"Hem Silivri hem Tuz Gölü depomuz ortalamada yüzde 72 dolu. Depoda yüzde 28’lik bir boş kapasitemiz var. Avrupa’ya baktığınız zaman bunun tam tersini görüyorsunuz; Avrupa’da yüzde 28 dolu, yüzde 72 boş."

Enflasyon oranında düzenleme

"Beklenen enflasyon kadar yılda bir kere bu fiyat düzenlemelerini yapıyoruz. Gayemiz ve bugüne kadar başardığımız şey, bunu sadece yılda bir kereyle sabit tutabilmek. Tabii bu yaşanan kriz; İran-İsrail-ABD savaşı bütün hesapları bozmuş durumda ama buna rağmen biz inşallah ümit ederim ki ve hedefimiz odur ki yıl sonuna kadar herhangi bir ilave fiyat artışı gerektirmeden bu süreci yürütmeye çalışacağız. Prensip duruşumuz, yılda bir kere enerji fiyatlarında beklenen enflasyon nispetinde bir düzenleme yapmak."

Vatandaşa enerji destekleri

"Vatandaşlarımızın enerji faturalarına desteğimiz var; konutlarda doğalgazın yüzde 45’ini,elektriğin yaklaşık yüzde 50’sini biz karşılıyoruz. Burada oluşturulan bütçe şu anda yaklaşık 620 milyar lira şaşmış durumda."

İllere göre aylık doğal gaz tüketim ortalamasına dayalı yeni destek sistemi

"Çok tüketenlerin desteğe ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Prensipler aynı ama her ilde farklı. Mesela Antalya’da ocak ayındaki ortalama tüketim 100 metreküp, bu rakam Erzurum’da 250 metreküp olabilir.

Prensip şu; her ilde, o aydaki ortalama tüketimin yüzde 75 üzerinde tüketen, destekten çıkacak. Örneğin ocak ayında sizin tüketiminiz çok oldu, ve destek grubundan istifade edemediniz; şubat ayında biraz daha tüketiminize dikkat ettiniz ve o ortalamanın yüzde 75’in altında kaldınız, o ay destek grubuna tekrar dahil oluyorsunuz. Her ay için 81 ille alakalı bir rakam var. Yani, son 5 yılın ortalamasını alıyoruz. Düzenleme, sadece konutlar için. Dağıtım şirketleri, merkezi sistemde bağımsız bölümlere göre bu hesabı yapacak."

"En büyük pay güneşin olacak"

"AK Parti dönemine baktığınızda, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu politikalarda 2003-2016 arasında Türkiye’de bir hidrolik santral devrimi var. Güneş ve rüzgar devrimi şu anda çok büyük bir hızla devam ediyor. Bu yıl toplam kurulu güçte en büyük pay güneşin olacak."

Doğal gaz üretiminde büyük artış hedefi

"22 milyon evde şu anda doğalgaz kullanılıyor, bunun 4 milyonu kendi gazımızla ısınıyor, yemeğini pişiriyor. Bu yılın sonunda bu rakam 8 milyona çıkıyor, üretimi iki katına arttırıyoruz. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzun hazırlıkları devam ediyor. İnşallah 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla beraber onu Filyos’tan Karadeniz’de Sakarya gaz sahasında 20 yıl boyunca görev yapacağı yere göndereceğiz ve üretimi iki katına çıkaracağız. 2028’e geldiğimizde, bugünkü üretim 4 katına çıkacak. Yani, 4 milyon hane 16-17 milyon haneye ulaşacak."

Totalenergies ile anlaşma

"Özellikle Afrika'ya yoğunlaştığımız; yani içerisinde Angola'nın olduğu, birkaç ülkenin olduğu yerlerde birlikte arama iş birliği protokolünü imzaladık. Bu, ocak ayından bugüne kadar yaptığımız 5’inci anlaşma oluyor. Yakın zamanda yeni bir sayfa daha açacağız. O da şu; Türkiye Petrolleri olarak yurt dışında farklı şirketlerin hisselerini almak suretiyle daha farklı bir alana daha girmiş olacağız. Biz bizimkilere “5 biraderler” diyoruz. Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, Eti Maden, TEİAŞ ve EÜAŞ; bu 5 şirket milli şampiyon çıkarabileceğimiz çok büyük potansiyeli olan 5 tane şirket."

Gabar petrolü

"Gabar, günlük ihtiyacımızın yüzde 8’ini karşılıyor tek başına. 80 bin varillik bir ortalama üretimimiz var günlük olarak. Bunun bize, bugünkü rakamlarla yıllık yaklaşık 3 milyar doların biraz üzerinde bir ekonomik getirisi var."