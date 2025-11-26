  1. Ekonomim
  3. Bakan Bayraktar'dan holdinglere çağrı: Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur
Bakan Bayraktar'dan holdinglere çağrı: Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur

Türkiye’nin gelecek yıllarda enerjiye olan talebinin en az üç kat artacağını söyleyen Bayraktar, “Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur” ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası’nın Kasım ayı olağan toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

“Yatırım yapmak isteyenler için fırsatlar açık”

Bayraktar, önümüzdeki 25 yılda Türkiye’de enerji talebinin en az üç kat artacağını öngördüklerini belirterek, yatırım yapmak isteyen sermaye sahiplerine çağrıda bulundu ve “Yatırım yapmak isteyenler için fırsatlar açık” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, artan kuraklık ve iklim kullanımındaki nedenlerle enerji tüketiminin çok daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

Yenilenebilir enerji alanındaki hedeflere değinen Bayraktar, 2035 yılı hedeflerinin tutturulacağını iddia ederek, Türkiye’nin güneş, rüzgar ve diğer kaynaklardaki yüksek potansiyelini “hızla devreye almak istediklerini” söyledi.

“Bugün 4 milyon hanenin doğalgazını karşıladık"

Türkiye’nin günlük 1 milyon varil petrol ve doğalgaza ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, enerji arz güvenliğinin devamı açısından yerli üretimin şart olduğunu ifade etti. Bayraktar ayrıca, “bugün 4 milyon hanenin doğalgazının Karadeniz gazından karşılandığını” açıkladı.

Bayraktar, enflasyonla mücadele kapsamında enerji fiyatlarının hedeflenenin üzerinde baskılandığını savundu. Bayraktar, “Enerji fiyatları baskılandı, bundan en çok enerji yatırımcıları zorlandı” şeklinde konuştu.

