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Bakan Bayraktar’dan 'Karadeniz Gazı' açıklaması: Sondajda sona yaklaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk keşif sondajını karadan 165 kilometre uzaklıktaki Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan Bayraktar, "2154 metre su derinliğinde başlatılan ve yaklaşık 3500 metreye kadar ilerleyen sondaj faaliyetlerinde son aşamaya gelmiş durumdayız." dedi

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar’dan 'Karadeniz Gazı' açıklaması: Sondajda sona yaklaşıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk keşif sondajını karadan 165 kilometre uzaklıktaki Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiğini belirterek, "2154 metre su derinliğinde başlatılan ve yaklaşık 3500 metreye kadar ilerleyen sondaj faaliyetlerinde son aşamaya gelmiş durumdayız. Test sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte çalışmalarımızı çok yakında nihayetlendirmeyi planlıyoruz. Mavi Vatan'ın derinliklerinde yeni bir keşfin daha meşalesini yakmak en büyük arzumuz" dedi.

"Sondaj faaliyetlerinde son aşamaya geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki gaz sahasına ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Akdeniz’deki görevini tamamlayarak Karadeniz’e intikal eden Abdülhamid Han Sondaj gemimiz sondaj çalışmalarını 9 aydır aralıksız sürdürüyor. Karadeniz’deki ilk keşif sondajını karadan 165 km uzaklıktaki Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştiren gemimizdeki çalışmaları bugün yerinde inceledik. 2154 metre su derinliğinde başlatılan ve yaklaşık 3500 metreye kadar ilerleyen sondaj faaliyetlerinde son aşamaya gelmiş durumdayız.

"Mavi Vatan'ın derinliklerinde yeni bir keşfin daha meşalesini yakmak en büyük arzumuz"

Test sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte çalışmalarımızı çok yakında nihayetlendirmeyi planlıyoruz. Bu sahada yürütülen yoğun ve titiz çalışmaların yeni bir keşif haberiyle taçlanmasını ve bu müjdenin en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarafından aziz milletimizle paylaşılmasını umut ediyoruz. Mavi Vatan'ın derinliklerinde yeni bir keşfin daha meşalesini yakmak en büyük arzumuz."

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