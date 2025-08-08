Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik ve doğal gazda devlet desteği devam edecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde Gazze’deki son durum, Suriye’ye yönelik enerji sevkiyatı, enerji destek projeleri ve yeni petrol arama faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

“Netanyahu hükümetini şiddetle kınıyorum”

Bayraktar, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarla Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İsrail’in sivillere yönelik katliamlarını kınayan Bayraktar, Netanyahu hükümetinin aldığı son kararın bir işgal planına dönüştüğünü ifade etti.

Bayraktar, "7 Ekim’de başlayan vahşet ve zulmün geldiği son nokta artık açık bir işgal planıdır. Netanyahu hükümeti, katliamı çok daha ileri bir noktaya taşımıştır. İsrail, Gazze’de sivilleri sistematik şekilde katlediyor. Bu kabul edilemez. Netanyahu hükümetini şiddetle kınıyorum," dedi.

Birleşmiş Milletler’e de çağrıda bulunan Bakan Bayraktar, “BM’nin artık bağlayıcı kararlar alması gerekiyor. Bu vahşetin önüne geçmek için uluslararası toplumun harekete geçmesi şart,” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, alınan kararların geri döndürülmesi ve zulmün sona ermesi için Türkiye olarak ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini de vurguladı.

“Suriye’de istikrar, Türkiye’nin lehinedir”

Bakan Alparslan Bayraktar, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda, bölge istikrarının Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bayraktar, 14 yıl süren iç savaşın ardından Suriye’de yeni bir döneme girildiğini belirterek, Baas rejiminin devrilmesinden sonra istikrarın sağlanmasının Türkiye için kritik bir gelişme olduğunu vurguladı.

“Suriye bizim için özel bir konuma sahip,” diyen Bayraktar, “14 yıllık iç savaşın ardından özellikle 8 Aralık’tan sonra başlayan yeni yönetim süreciyle Suriye’de artık farklı bir dönem başladı. Bu yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak istikrarı sağlaması bizim açımızdan son derece önemli,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgede hayatı normalleştirmeye yönelik yoğun çaba harcadığını belirten Bayraktar, enerji altyapısının inşasının bu sürecin önemli bir parçası olduğunu söyledi. “Enerji altyapısının kurulması, insanların günlük yaşamlarını sürdürebilmesi açısından hayati önem taşıyor,” dedi.

Yaklaşık 3 milyon Suriyelinin Türkiye’de yaşadığına da dikkat çeken Bayraktar, bu kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönüş yapabilmelerinin, Suriye’de yaşamın normale dönmesine bağlı olduğunu ifade etti. “14 yıllık savaşın ardından ülkenin altyapı durumu ortada. Bu nedenle biz üzerimize düşeni yaparak Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz,” dedi.

“Suriye’ye enerji desteği için hızlı ve kalıcı çözümler üzerinde çalışıyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’ye yönelik enerji desteğine ilişkin yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. 8 Aralık’tan sonra bölgeye kapsamlı bir teknik heyet gönderildiğini belirten Bayraktar, Şam’a kadar giden ekiplerin sahada detaylı bir durum tespiti yaptığını söyledi.

Bayraktar, kısa, orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde Suriye’nin enerji altyapısının yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir mesai harcandığını ifade etti. “Kısa vadede yapılabilecek en önemli adımlardan biri, Suriye’deki elektrik santrallerine doğalgaz sevkiyatının sağlanmasıydı,” diyen Bayraktar, bu konunun Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da masaya geldiğini belirtti.

İlk aşamada doğalgazın sıvılaştırılmış formda gemilerle taşınması ve Suriye’de yeniden gazlaştırılarak santrallere verilmesi yönünde bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Bayraktar, “Ancak Suriye’nin mevcut altyapısı bu projeyi kısa vadede uygulamaya müsait değildi. Liman, iskele ve diğer yapısal unsurların hazır olmaması nedeniyle bunun orta vadeli bir proje olabileceği ortaya çıktı,” dedi.

Bu nedenle daha pratik ve hızlı bir çözüm olarak Türkiye ile Suriye arasındaki doğalgaz boru hattının devreye alınmasına odaklandıklarını açıklayan Bayraktar, bu hattın en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli teknik ve diplomatik adımların atıldığını belirtti.

“Suriye’ye ilk doğalgaz akışı başladı, proje çok taraflı hale geldi”

Bayraktar, Suriye’ye doğalgaz sevkiyatına ilişkin sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Turkuvaz Medya ile birlikte düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El Beşir’in ilk kez İstanbul’a geldiğini hatırlatan Bayraktar, burada teknik görüşmelere başladıklarını söyledi.

İki hafta sonra, Mayıs ayında Şam’a bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, “Suriye tarafıyla nihai kararlarımızı orada aldık ve gerekli teknik çalışmaları hemen başlattık. En büyük zorluklardan biri Türkiye-Suriye sınırında bulunan mayınlardı. Ancak Milli Savunma Bakanlığımız bu sorunu çok hızlı şekilde çözdü, alanı temizledi. Biz de bu sayede doğalgaz hattını Suriye’ye kadar uzatarak birleştirdik,” dedi.

Bayraktar, geçtiğimiz cumartesi günü ilk doğalgaz akışının başladığını duyurarak, “İlk etapta günlük 3,4 milyon metreküplük bir doğalgaz sevkiyatı sağlandı,” bilgisini verdi.

Projenin çok taraflı hale geldiğini de belirten Bayraktar, Azerbaycan’ın da sürece aktif olarak dahil olduğunu söyledi. “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın son Azerbaycan ziyaretinde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştırılması yönünde isteklerini dile getirdi. Böylece proje, Türkiye’nin öncülüğünde daha geniş çaplı, çok taraflı bir enerji iş birliği modeline dönüştü,” ifadelerini kullandı.

“Azeri gazı Türkiye üzerinden Suriye’ye akıyor, Katar projeye finansman sağlıyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye üzerinden Suriye’ye başlatılan doğalgaz sevkiyatına ilişkin yeni detayları paylaştı. Projeye Azerbaycan’ın ardından Katar’ın da dahil olduğunu belirten Bayraktar, Katar Kalkınma Fonu'nun finansman desteği sağladığını açıkladı.

Bayraktar, “Katar Devleti, Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla bu projeye katılmak istediğini bize bildirdi. Şu anda sistem şöyle işliyor: Azerbaycan’da üretilen doğalgaz, Türkiye’ye gelip BOTAŞ sistemine giriyor. Burada yapılan takas anlaşması çerçevesinde gazı, Türkiye-Suriye sınırında bulunan Yavuzlu noktasında Suriye tarafına teslim ediyoruz,” dedi.

Halihazırda günlük 3,4 milyon metreküplük doğalgazın Suriye’ye aktığını ifade eden Bayraktar, bu hattın toplam günlük kapasitesinin 6 milyon metreküpe kadar çıkabileceğini belirtti. Sevkiyatla birlikte Suriye'de önemli bir enerji üretim kapasitesinin devreye gireceğini vurgulayan Bayraktar, “Bu ilave gazla birlikte Halep’te üretilecek elektrik, Humus’a kadar ulaştırılabilecek. Yaklaşık 1200 megavat kapasiteli bir santral devreye girecek ve bu santral, Suriye’de yaklaşık 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde üretim yapacak,” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, projenin hem bölgesel istikrar hem de insani ihtiyaçların karşılanması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

“Enerjide 900 milyar liralık dev destek, gelir odaklı yeni model gündemde”

Bakan Alparslan Bayraktar, 2023 ve 2024 yıllarında uygulanan enerji destek programlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik ve doğalgazda sağlanan sübvansiyonların toplamda 900 milyar lirayı aştığını belirten Bayraktar, 2025 yılının ilk 6 ayında bu desteklerin 387 milyar liraya ulaştığını söyledi.

“Yıl sonuna doğru 700 milyar lirayı bulabilir”

Bayraktar, enerji fiyatlarında yaşanan küresel dalgalanmalara rağmen vatandaşlara bu artışların minimum düzeyde yansıtılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. “2025 yılı sonunda bu destek miktarının 700 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Bu çok büyük bir yük ama vatandaşlarımızın yaşam koşullarını korumak bizim önceliğimiz,” dedi.

“Pandemiden bu yana destek politikaları devrede”

Pandemi döneminde başlayan bu sürecin halen devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, “2020 yılında, ithal kömür fiyatlarının 500-550 dolar seviyelerine çıktığı, enerji maliyetlerinin dünyada zirve yaptığı dönemde dahi vatandaşımıza bu maliyetleri yansıtmamaya gayret ettik. Bu kapsamlı destek politikaları, toplumun neredeyse tamamını kapsayan bir çerçevede uygulandı,” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla faturalar destekleniyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vatandaşların enerji faturalarının hafifletilmesine yönelik kararlılıkla destek verdiğini belirten Bayraktar, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda çok net: Vatandaşımıza yük bindirmeyeceğiz. Enerji faturalarını hafifletmek için ne gerekiyorsa yapılacak,” dedi.

“Gelir odaklı yeni destek modeli yolda”

Enerji destek programlarının daha verimli işlemesi için yeni bir modele geçiş hazırlığında olduklarını da açıklayan Bayraktar, “Bu desteklerin sosyal adalet çerçevesinde, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi gerekiyor. Özellikle düşük gelirli vatandaşlarımız, en düşük emekli maaşı alan emeklilerimiz gibi sabit gelirli kesimlerin bu desteklerden öncelikli olarak faydalanacağı, gelir odaklı bir modele geçmeyi hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

Bayraktar, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, Türkiye'nin ithal kaynaklara bağımlılığını azaltacak adımların da eş zamanlı olarak sürdüğünü vurguladı.