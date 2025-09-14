Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'den, yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı

Bakan Kacır, nükleer enerji teknolojilerinde yeni bir adım atıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Kacır, Türkiye'nin ‘Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı'nın başladığını ve enerji güvenliğini pekiştirerek dışa bağımlılığın azalacağını açıkladı.

"Nükleer enerji teknolojilerinde yeni bir adım atıyoruz"

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zekadan savunmaya, kimyadan çeliğe kadar uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Nükleer enerji teknolojilerinde yeni bir adım atıyoruz. Başlattığımız ‘Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayiinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açıyor; bağımsızlığını ve gücünü perçinliyor" dedi. Çağrıya başvurular, 31 Aralık tarihine kadar ‘http://rip.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden yapılabilecek.