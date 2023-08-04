Bakan müjdeyi verdi: Yusufeli Barajı bu yıl üretime geçecek.

Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunduğuna işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah çok kısa zaman içerisinde oradan test mahiyetinde elektrik üretimine başlıyoruz. Ciddi manada su tutuldu ve orada 4 litre daha su seviyesi yükseldiğinde artık test aşaması nihai olacak. Bu sene içerisinde elektrik üretimine geçecek bu tesis. Türkiye'de 2,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak. Ülkemizin cari açık sorununu yani makro iktisadi açısından en büyük sorunumuz olan cari açık sorununa çok önemli bir katkı sağlayacak."

Bayraktar, bu tesislerin sayısının artırması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çevre ve küresel ısınmayla ilgili hedefleri kapsamında yerli, yenilenebilir kaynaklarını devreye alması çok büyük önem arz ediyor. 2 bin megavatın üzerinde Artvin'de hidroelektrik santrali projeleri var. Bu santrallerde üretilen elektrik sayesinde Türkiye daha temiz enerjiye erişmiş oluyor. Sadece enerji ve elektrik alanında değil, madencilik alanında da Artvin'in çok mümbit ve ciddi kaynakları var. Bunları da ekonomimize kazandırmak hem ülke hem de şehrimiz açısından fevkalade önem arz ediyor. Çünkü bu kaynakları ne kadar çok ekonomiye kazandırırsak istihdama, üretime, yatırıma ve ihracata dönmüş olacak."

Çalışmaları yoğun şekilde sürdüreceklerini anlatan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uzun soluklu, yüzyıllara varan büyük projelerle birlikte vatandaşların elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili sorumlulukları da bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, bu anlamda gerek elektrik altyapı hizmetlerinin iyileşmesi, gerekse şu anda merkezde ve Şavşat'ta olan doğal gazın Artvin'in bütün geneline yaygınlaşmasının önem arz ettiğini dile getirdi.

"Nüfusun yüzde 82'sinin doğal gaza erişimi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti iktidarının ilk zamanları olan 2002 yılında doğal gazla ilgili bir hedef ortaya koyarak, "AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin bütün hane halkına doğal gazı biz getireceğiz" dediğini belirten Bayraktar, "O gün sadece 5 ilde başlayan bu yolculuk, bugün Türkiye'nin 81 ilinde 752 yerleşim yerinde doğal gazın kullanılmasına dönüştü. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. İnşallah durmayacağız ve devam edeceğiz. Bugün nüfusun yüzde 82'sinin doğal gaza erişimi var Türkiye'de. Yüzde 100 olana kadar inşallah bu yatırımlar devam edecek." diye konuştu.

Bayraktar, Artvin'e de zorlu coğrafyaya rağmen doğal gazı getireceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ya taşımayla ya da boru hatlarıyla mutlaka önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Artvin'in geri kalanını da doğal gaza eriştireceğiz. Buradan bir müjde babında açıklamış olalım, ilk etapta Yusufeli'ne inşallah eylül ayında ilk taşımayla doğal gazı eriştirmiş olacağız. Diğer ilçelere de bu hizmeti en kısa sürede sunmak istiyoruz. Doğal gaz daha konforlu ve bu yakıtı bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlamda hep birlikte gayret içerisinde bu çalışmaları yürüteceğiz."