Barclays açıkladı: İsrail-İran savaşında en kötü senaryoda petrol fiyatları ne olur?

Barclays, İran'ın petrol ihracatının yarı yarıya azalması halinde Brent'in varil başına 85 dolara çıkmasını beklediğini söyledi.

Banka, İran'la ilgili daha geniş çaplı bir çatışmaya ilişkin en kötü senaryoda fiyatların varil başına 100 doları geçmesini beklediğini de ekledi.

Piyasa kaynakları, bu sabah erken saatlerde LSEG verilerine göre Brent ham petrolünün Orta Doğu göstergesi Dubai'ye olan priminin Çarşamba günü varil başına 3 doların üzerine çıktığını ve Eylül 2023 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söylemişti.

Brent'in Ağustos ayı için Dubai'ye olan Exchange Futures for Swaps (EFS) Çarşamba günü varil başına 3,33 dolar primle işlem görmüştü.

Kaynaklar, Brent ham petrolündeki gecelik artış ve güçlü piyasa yapısının EFS'yi son seanslarda desteklediğini söylemişti.

Petrol fiyatları, İran-İsrail çatışmasının arzı kesintiye uğratabileceği endişesiyle yükselmeye devam ediyor.

Analistler, piyasanın büyük ölçüde dünya deniz petrolünün beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintilerinden endişe duyduğunu söyledi.

Fitch Ratings analistlerine göre, İran-İsrail çatışması nedeniyle petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin 5-10 dolar civarında kalması muhtemel.

Analistlere göre Brent ham petrolü çatışmadan önce 75 dolar/varil civarına kadar yükselmişti. İran'ın üretim veya ihracat altyapısında yaşanacak önemli bir aksaklık, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak. Ancak Fitch'e göre, İran'ın tüm ihracatının durması halinde bile OPEC+ üreticilerinin yedek kapasiteleri ile bu durum ikame edilebilir.

Çatışmaların genişlemesi ya da Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatın aksaması gibi daha ciddi senaryolarda petrol fiyatları Fitch'in öngördüğünden daha yüksek olabilir. Bununla birlikte, Fitch'in varsayımı çatışmanın İsrail ve İran arasında sınırlı kalacağı ve birkaç haftadan fazla sürmeyeceği yönünde.