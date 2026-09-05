Barclays uyardı: Küresel enerji sektörüne 2027’ye kadar yıllık 3,6 trilyon dolar yatırım şart

Küresel endüstride yaşanan teknolojik dönüşüm ve sanayi hamleleri, dünya genelindeki enerji şebekelerini daha önce benzeri görülmemiş bir yük altına sokuyor. Küresel ölçekte yürütülen araştırmalar; yapay zeka veri merkezleri, elektrifikasyon süreçleri ve ülkelerin enerji güvenliği arayışlarının elektrik talebini tahminlerin çok ötesine taşıdığını gösteriyor. Barclays tarafından paylaşılan stratejik analizlere göre, mevcut arz kapasitesi ve altyapının bu hızlanan talebe yetişememesi, 2027 yılına kadar sektörde her yıl trilyonlarca dolarlık yeni bir sermaye ihtiyacını zorunlu kılıyor.

Yapay zeka ve elektrifikasyon şebekeleri zorluyor

Söz konusu talep artışının arkasındaki en büyük lokomotiflerden birini, dünya genelinde hızla büyüyen yapay zeka ve bulut bilişim altyapıları oluşturuyor. Veri merkezlerinin kesintisiz ve yüksek miktarda elektrik tüketimi, sanayi bölgelerindeki mevcut enerji üretim sınırlarını zorluyor.

Barclays, fosil yakıtlardan elektrikli sistemlere geçişi ifade eden elektrifikasyon dalgasının da tüketim grafiklerini dikey yönlü yukarı taşıdığına dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda altyapı ve şebeke yenileme çalışmalarına yeterli bütçenin ayrılmamış olması, bugünkü hızlı talep artışı karşısında küresel şebekelerin ciddi bir tıkanma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Arz güvenliği için yatırım yarışı başladı

Yaşanan bu süreç, sadece üretim kapasitesini artırmayı değil, üretilen enerjinin güvenli ve kesintisiz bir şekilde taşınmasını da kritik bir sorun haline getiriyor. Küresel jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte ülkeler, kendi sınırları içindeki enerji arzını garanti altına almak adına yerel altyapı projelerine hız veriyor.

Barclays; iletim hatlarının modernizasyonu, yeni trafo merkezlerinin inşası ve yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut sistemlere entegrasyonunun hem yüksek maliyetler hem de uzun zamana yayılan lojistik süreçler gerektirdiğini vurguluyor. Bu devasa sermaye ihtiyacının karşılanması noktasında hükümetlerin sübvansiyon paketleri ile özel sektör fonlamalarının koordineli şekilde ilerlemesi gerekirken, trafo ve kablo üretimindeki küresel tedarik zinciri aksamaları operasyonel takvimleri ciddi şekilde baskılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu karmaşık yatırımların sahaya indirilme hızı ve finansman maliyetlerinin sürdürülebilirliği, küresel ekonominin büyüme patikasını doğrudan belirleyecek en temel unsur olarak öne çıkıyor.