Barış belirsizliği petrolü yeniden yükseltti

Brent petrol, cuma günü nisan ortasından bu yana en düşük seviyede kapanmasının ardından varil başına 93 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü (WTI) 89 dolar civarında işlem gördü.

ABD ile İran, ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak taslak anlaşmada değişiklik yapılmasına yönelik hafta sonu boyunca mesaj alışverişinde bulundu. Ancak tarafların kayda değer bir ilerleme sağlayıp sağlamadığı netlik kazanmadı.

Bu çıkmaz, bir süredir piyasaları destekleyen iyimserliğin ardından geldi. Olası bir barış anlaşmasının sağlanacağı ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının yeniden başlayacağı beklentisi, ham petrol fiyatlarında bu yılın ilk aylık düşüşüne yol açmıştı. Buna rağmen Brent petrol, savaşın şubat ayı sonunda başlamasından bu yana yüzde 25’in üzerinde yükselişini koruyor. Çünkü kritik öneme sahip su yolunun neredeyse tamamen kapanması petrol piyasalarında eşi görülmemiş bir dalgalanmaya neden oluyor.

Bloomberg'ün aktardığına göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi üzerine çalışan bağımsız ekonomist Hamzeh Al Gaaod, “Ne İran ne de ABD anlaşma için kırmızı çizgilerinden geri adım atıyor ya da taviz veriyor” dedi. Al Gaaod’a göre petrol fiyatları, yeni açıklamalar geldikçe iyimserlik ve temkinlilik arasında gidip gelen bir “açıklama döngüsü” içinde hareket etmeye devam edecek.

Trump, taleplerini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda önerdiği anlaşmanın “İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını açıkça belirttiğini” söyledi.

Trump, cuma günü Beyaz Saray Durum Odası’nda gerçekleştirilen toplantının ardından İran konusunda yeni bir açıklama yapmamıştı. Söz konusu toplantıda Trump, mevcut ateşkesin 60 gün daha uzatılmasına yönelik bir anlaşmayı duyurmayı beklediğini ifade etmişti. Aynı gün yaptığı başka bir paylaşımda ise İran’ın nükleer programını durdurması ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden uluslararası serbest geçişe açık hale getirmesi yönündeki taleplerini yineledi.

İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, pazar günü tarafların taslak anlaşmaya ilişkin değişiklik önerilerini sürdürdüğünü bildirdi. Ancak hem ABD’nin hem de İran’ın bu değişiklikleri nihayetinde reddedebileceği ve anlaşmanın tamamen çökebileceği uyarısında bulundu.