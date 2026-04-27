Barış umudu sarsıldı, petrol yükseldi: 100 doların üzerinde

Petrol, ABD ile İran arasında planlanan ikinci tur barış görüşmelerinin yeniden bozulmasının ardından yüzde 2 yükseldi. İran Devrim Muhafızları’nın, stratejik öneme sahip deniz yolu olan Hürmüz Boğazı yakınlarında iki kargo gemisine çıktığı bildirildi.

Petrol 100 doların üzerinde

Uluslararası referans Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 2’den fazla artarak 107,89 dolara yükseldi. ABD ham petrolü de yüzde 2’den fazla değer kazanarak 96,63 dolara çıktı.

Görüşmeler çıkmaza girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü ABD temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’ı İran ile müzakereler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gönderme planlarını iptal etti.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Seyahat için çok fazla zaman harcanıyor, iş çok fazla! Ayrıca onların ‘liderliği’ içinde büyük bir çekişme ve karmaşa var. Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri de dâhil. Ayrıca tüm kozlar bizde; onların hiçbir şeyi yok! Konuşmak istiyorlarsa tek yapmaları gereken aramak!!!” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi hafta sonu İslamabad’a gitti ancak ayrılmadan önce yalnızca Pakistanlı yetkililerle görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Cuma gecesi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme planlanmamaktadır” dedi.