Barış umudu zayıfladı: Petrol fiyatları yükselişte

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ateşkes ihtimaline dair temkinli açıklamaları ve Tahran yönetiminin son barış teklifine olumsuz yanıt vermesi sonrası yukarı yönlü hareket etti. Bu durum, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiili olarak kapalı kalma süresini uzattı.

Petrol fiyatı 100 doların üstünde

Brent petrol, önceki seansta yüzde 2,9 yükseldikten sonra varil başına 105 dolar civarında işlem görürken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 99 dolara yaklaştı.

Trump: Ateşkes 'yoğun bakımda'

Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 haftadır süren savaşı sona erdirmeye yönelik önerisine İran’ın verdiği yanıtı küçümseyerek ateşkesin “yoğun bakımda” olduğunu söyledi.

Nisan ayının başından bu yana devam eden ateşkes, gemilere yönelik saldırılar dahil artan şiddet olaylarına rağmen büyük ölçüde korunuyordu. Ancak Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanma noktasına gelmesi, küresel pazarlara yönelik ham petrol, doğalgaz ve yakıt sevkiyatlarında ciddi aksamalara neden olurken, dünya genelinde yeni bir enflasyon dalgası yaşanabileceği endişelerini de güçlendirdi.

“Kapsamlı bir barış anlaşmasının ortaya çıkması düşük ihtimal”

Bloomberg HT'de yer alan habere göre konuya yakın bir kaynak, İran’ın Donald Trump’ın barış teklifine karşılık olarak ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını ve yaptırımları hafifletmesini istediğini aktardı. Kaynak, Tahran yönetiminin ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği üzerinde belli ölçüde denetimi elinde tutmayı hedeflediğini belirtti.

Bloomberg Economics analistleri Dina Esfandiary ve Becca Wasser’in de aralarında bulunduğu ekip, yayımladıkları notta “Kapsamlı bir barış anlaşmasının ortaya çıkması düşük ihtimal” değerlendirmesinde bulundu. Analistler, ABD ile İran’ın yeniden saldırılara dönmesinin muhtemel olduğunu ancak yoğun çatışmaların geçici kalacağını ve daha düşük seviyeli bir mücadele düzenine dönüşeceğini öngördü.

Axios’un üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump, ulusal güvenlik ekibiyle savaşı ve olası yeni askeri operasyonları görüşüyor. Trump ayrıca Fox News’e yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yeniden eskort sağlanmasına yönelik planı değerlendirdiğini söyledi.

ABD acil petrol rezervlerini devreye soktu

ABD’de akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki siyasi baskıyı artırdı. Washington yönetimi ise yükselen enerji maliyetlerini frenlemek amacıyla stratejik petrol rezervlerini yeniden kullanıma açtı.

Savaşın, Trump’ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor.