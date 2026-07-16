Basra Körfezi’nde kalıcı risk: Hürmüz çıkmazı küresel enerji piyasalarında enflasyonu tetikler mi?

Dünya petrol trafiğinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı, ABD ve İran hattındaki dönemsel misilleme hamleleri nedeniyle küresel lojistik sistem için kronik bir kırılganlık noktası haline geldi. Sahadaki askeri hareketlilik dönemsel olarak azalsa bile, enerji koridorunun güvenliğine dair yerleşen endişeler nedeniyle nakliye ve sigorta primlerindeki yüksek maliyetler kalıcı hale geliyor. Dev kargo gemilerinin risk primleri yüzünden rotalarını alternatif hatlara kaydırması, küresel tedarik zincirinde gizli bir maliyet krizi yaratıyor. Ticaret hatlarındaki bu yapısal güvensizlik sadece petrol fiyatlarını baskı altında tutmuyor; aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgaz ve kritik sanayi emtialarının uzun vadeli sevkiyat planlamalarını da doğrudan sabote ediyor.

Enflasyon katılığı ve faiz sıkışması

Jeopolitik tansiyonun küresel ekonomiye faturası, Batılı gelişmiş piyasalarda kendisini hızla hissettiren bir hayat pahalılığı dalgası olarak somutlaşıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü her hareket, sanayi üretim maliyetlerini doğrudan artırarak tüketici fiyat endekslerinin tabanına katılık kazandırıyor. Bu durum, faiz indirim döngüsüne girmeyi planlayan küresel merkez bankalarının hareket alanını ciddi şekilde kısıtlamış durumda. Enerji maliyetlerindeki bu yapısal belirsizlik yüzünden enflasyon hedeflerine ulaşılması gecikiyor ve yüksek faiz ortamının tahmin edilenden çok daha uzun süre sürdürmesi beklentisi güçleniyor. Piyasalarda likiditenin uzun süre baskılanması anlamına gelen bu tablo, küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesini zorunlu kılıyor.

Finansal izolasyon ve ekonomik erime

Uluslararası yaptırımların ve askeri bütçe yüklerinin gölgesinde kalan İran iç piyasasında ise yapısal bir ekonomik yıpranma süreci yaşanıyor. Dönemsel gerilimler yumuşama eğilimine girse dahi, uzun vadeli yabancı sermaye izolasyonu nedeniyle ülke para birimi riyalin serbest piyasadaki değer kaybı kronik bir sorun olarak kalmaya devam ediyor. İç pazardaki tüketici enflasyonunun yüksek seviyelerde kemikleşmesi hanehalkının alım gücünü tamamen eritirken, ekonomik belirsizlik yerel yatırımları da felç ediyor. Petrol altyapı tesislerinin sürekli olarak potansiyel birer hedef konumunda bulunması, İran'ın bütçe dengelerini kalıcı bir finansal risk sarmalına sürüklüyor.

Ticaret blokları ve yeni seyrüsefer düzeni

Yaşanan bu süreç, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri denizlerde güvenli seyrüsefer hakkını garanti eden küresel güvenlik mimarisinin de kalıcı olarak dönüşmesine yol açıyor. Stratejik su yollarının açık tutulmasında yaşanan kırılganlıklar, uluslararası ticaret bloklarının çok kutuplu bir yapıya doğru kayma sürecini hızlandırıyor. Küresel aktörlerin bu tarz kritik lojistik koridorlara bağımlılığı azaltmak adına kendilerine korunaklı ve alternatif ticaret rotaları inşa etme arayışı, küresel ekonomiyi yeni bir bloklaşma dönemine taşıyor. Risklerin bu denli sistemsel hale gelmesi, sermayenin güvenli limanlara sığınmasına ve küresel büyümenin önümüzdeki yıllarda da baskı altında kalmasına zemin hazırlıyor.