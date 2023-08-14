Bataryasan Enerji, hidrojen enerji sistemlerine odaklı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Bataryasan Enerji, 2020 yılının ekim ayında TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) 1512 programından 200 bin TL proje hibesi ve Erciyes Teknopark'tan SERA Kuluçka desteği alarak faaliyete geçti. Şu anda Erciyes Teknopark bölgesinde, 144 metrekarelik bir üretim alanında çalışmalarını sürdüren Batarysan Enerji, enerji dönüşümü ve depolama sistemleri için her türlü komponentin tasarımı, Ar-Ge, mühendislik simülasyonları, malzeme karakterizasyonu ve ürün geliştirme çalışmaları yapıyor. Ayrıca, mobil ve yerleşik sistemlerin ihtiyaç duyduğu batarya teknolojileri, yakıt hücreleri, elektrolizörler, hidrojen üretim sistemleri ve bunların yanı sıra sarf malzemeleri, özel ekipmanlar, test hücreleri ve deney sistemlerinin tasarımı, imalatı ve danışmanlığı gibi hizmetler de sunuyor.

Bataryasan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, Ar-Ge çalışmalarıyla önemli projelere imza attıklarını söyledi. İlk olarak, TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim programı kapsamında Yakıt Hücrelerinde Kullanılmak Üzere Hidrojen Üretim Kiti (HÜRKİT) Geliştirilmesi Projesi’ni tamamlayan Bataryasan Enerji, Temmuz 2022'de de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Benim İşim Girişim Yarışması'ndan 40 bin TL'lik Hibe Ödülü’nü almaya hak kazandı. Bu desteklerle birlikte geliştirdiği Hidrojen Üretim Kiti (HÜRKİT), TRL-4 seviyesine yükseldi. Nisan 2021'de ise KOSGEB tarafından Yeşil Hidrojen Üretim Sistemleri İçin Yüksek Basınçlı Polimer Elektrolit Membranlı (PEM) Elektrolizör Geliştirilmesi Projesi ile de 410 bin TL’lik Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon desteği aldı.

Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, “Ar-Ge faaliyetleriyle geliştirdiğimiz taşınabilir güç istasyonlarımızda bulunan akıllı BMS ve invertörler, özel olarak tasarlanmış yenilikçi çözümlerimizdir. Bu sayede ürünlerimiz, kullanıcılara yüksek performanslı ve güvenli bir enerji depolama ve dönüşüm deneyimi sunuyor. Ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ayrıca, ticari faliyetlerimiz dışında hidrojen enerjisi ve depolama sistemleri üzerine de çalışmalarımız var” dedi.

2022’de önceki yıla göre 12 kat büyüdü

2022 yılını 1 milyon 142 bin 867 TL’lik ciro ile kapatan Bataryasan, 2021 yılına göre yaklaşık 12 kat büyüme kaydetti. 2023 yılında da 2022 yılına gör yaklaşık 9 kat daha büyüme hedefleyen şirket, yeni yatırımlarını hayata geçirerek büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Doç. Dr. Kaya, “2023 yılında ilk olarak Ar-Ge süreçlerini tamamlamaya yönelik çalışmalarımızı yürüttüğümüz BT-V4 taşınabilir güç kaynaklarını satışa hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Yeni ürünlerimizle birlikte, hem yerel hem de uluslararası pazarda müşterilerimizin memnuniyetini ve cihaz güvenliğini en üst düzeyde tutan taşınabilir güç istasyonları sunacağız. Bu sayede pazar payımızı yüzde 5'in üzerine çıkacak. Ayrıca, elektrikli araçlar ve dönüşüm sistemleri için pil paketleri, elektrikli motorlar için motor sürücüleri, hidrojen enerjisi ve dönüşüm sistemleri gibi ürünlerin satışını yapmakla kalmayıp, elektrokimyasal test ve doğrulama sistemlerini de müşterilerimize sunarak karlılık oranımızı artırmayı ve sektörün ilerleyişine destek olacağız” diye konuştu.

“Katma değeri yüksek ürünlerle karlılığımızı artıracağız”

Yakın zamanda devreye almaya hazırlandıkları yatırım ve projelerle ilgili de bilgiler veren Kaya, “Fonbulucu kitlesel fonlama platformu üzerinden sadece 3 saat içerisinde 5.6 milyon TL talep toplayarak başarıya ulaştık. Yatırım almayı hedeflediğimiz bir dizi projeyle büyümek ve başarılarımızı artırmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nin HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-01: Innovative electrolysis cells for hydrogen production proje başvurusunda sanayi ortağı olarak yer alıyoruz. TÜBİTAK'ın Malezya ile gerçekleştirdiği ikili iş birliği çağrısına Sodyum iyon süper kapasitör konusunda başvuruda bulunduk. TENMAK tarafından TARGET-2023-01-HTYH kapsamında, yüksek debi ve basınçta saf hidrojen üreten PEM elektrolizör sistemlerinin üretimi için proje başvurumuz devam ediyor. Bu yatırımlarla ve başvurusu yaptığımız projeler ile kısa vadede hedefimiz katma değer yüksek ürünlerimizle karlılık oranımızı yükseltmek” ifadelerini kullandı.

Bataryasan Enerji’nin Türkiye'de özel batarya sistemlerinin yanı sıra hidrojen enerjisinin uygulanması ve yaygınlaştırılması konusunda sektöründe öne çıktığını da aktaran Doç. Dr. Kaya, “Hidrojen üretim sistemleri için elektrokatalizörler, elektrotlar, Membran Elektrot Grubu, Polimer Elektrolit Membran elektrolizörler, PEM Yakıt Pili gibi çeşitli ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Bu ürünler, hidrojen enerjisi dönüşüm ve depolama sistemlerinde kritik bileşenlerdir ve enerji pazarında büyük öneme sahiptir. Bu sayede diğer paydaşlarımızdan ayrışıyoruz” şeklinde konuştu.

(*) Bu enerji haberi, 11 Ağustos 2023 tarihinde gazetemiz iç sayfalarında yayımlanan Türkiye Enerji Endüstrisi (TEE) ‘DOĞALGAZ TEKNOLOJİLERİ VE HİDROJEN’ dosyası için TEE Editörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bilgi İçin: enerjiendustrisi@nbe.com.tr