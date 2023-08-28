Bayraktar: Hedefimiz en kısa sürede Irak-Türkiye petrol boru hattını faaliyete açmak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başlıca ham petrol ihracat kanallarından biri olan Kerkük-Ceyhan boru hattının en kısa sürede tekrar faaliyete alınmasını hedeflediklerini söyledi.

TRT Haber'e açıklamada bulunan Bayraktar, Irak enerji bakanı ile geçen hafta yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, "Son derece eşgüdüm içerisinde bu faaliyetlerini yürütüyoruz. Hedefimiz en kısa sürede Irak-Türkiye petrol boru hattını faaliyete almak" dedi.

Türkiye, Irak hükümetinden yetki alınmadan Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki sahalardan çıkarılan petrolün hattan taşınmasına izin verdiği gerekçesiyle uluslararası tahkim mahkemesi tarafından tazminata mahkum edilmişti. Kararın ardından Türkiye, Irak'ın talebi üzerine hattan petrol akışını Mart ayında kesmişti.

Uluslararası petrol piyasasındaki arz sıkışıklığı nedeniyle hattın ne zaman devreye alınacağı yakından takip ediliyor. Son olarak Irak petrol bakanlığından yetkililer hat açılmadan önce Ankara ile birkaç görüşme daha yapılması gerekebileceğini belirtmişlerdi.

Bayraktar, petrol akışının durmasının ardından hatta başlatılan bakım çalışmalarının sona yaklaştığını ifade ederek, "(Deprem ve sel felaketinden sonra) biz hatta ciddi bir kontrol sürecine girdik. Bunun sonuna geldik. Nihayetlendirmeyi planlıyoruz. Sıkıntılı yerlerdeki bakım faaliyetlerimizi bitirdik. Dolayısıyla Türkiye dünya petrol piyasasının dengeli ve istikrarlı olması için üzerine düşeni (geçmişte) yapmış olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecek" dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımları, BAE, S. Arabistan

Kendine ait kıt petrol ve doğalgaz kaynağı olan Türkiye'nin enerji ithalat faturasının azalması ve karbon salımı azalan bir ekonomiye dönüşmesi için son 10 yılda hızla artan yenilenebilir enerji kurulu gücünün katlanan bir hızda artması gerekiyor.

Türkiye'nin 2035 yılına kadar yurtiçinde her yıl 1,500 MW rüzgar, 3,500 MW güneş santrali kurulması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, bu kadar yatırımın sadece yerli sermaye ile sağlanamayacağını belirterek, "Bunu... hem yerli hem de yabancı yatırımcıların katılımıyla sağlayabiliriz" dedi.

Bayraktar, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gezisinde yapılan anlaşmaların enerji sektörüne somut yansımaları hakkında bilgi verdi.

İki ülkenin de yenilenebilir enerjide yatırım yapmak istediğini belirten Bayraktar, BAE ile enerji alanındaki ilişki düzeyinin stratejik ortaklığa çıkarıldığına dikkat çekerek, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların toplam değerini 50 milyar dolar, bu tutarın 29.7 milyar dolarlık bölümünün ise yenilenebilir enerji ve petrol projelerinden oluştuğunu belirtti.

Bayraktar, "Dolayısıyla bunların önümüzdeki dönemde somut imzalara dönüştüğüne şahit oluruz" dedi.

Suudi Arabistan ile de yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve madencilik alanında anlaşmalar yapıldı.

Bayraktar, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de 5,000 MW güce sahip rüzgar, belki deniz üzeri rüzgar santrali ve güneş santralinin kurulması için anlaşma yapıldığını belirtti.

Bilgiye göre Suudi Arabistan ile ayrıca "kritik madenler" alanında da anlaşma yapıldı. Bayraktar, "Yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan madenlerde işbirliğini içeriyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve üçüncü ülkelerde, ki oralarda Türkiye'nin görünürlüğü var. Bunları en yakın zamanda somut projelere döndürmek istiyoruz" dedi.

Nükleer için Rusya, G. Kore, Çin ile görüşmeler sürüyor

Bayraktar, Türkiye'nin karbon nötr bir ekonomi olması enerji üretiminde nükleerin 20 GW pay alması gerektiğini ifade etti. Şu anda Türkiye'nin 100 GW kurulu elektrik gücü içinde nükleerin bir payı bulunmuyor. Akkuyu'nun inşaatı devam ediyor.

Bayraktar Sinop'ta kurulacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore, Trakya'da kurulması planlanan üçüncü nükleer santral için ise Çin ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bakan 20 GW elektriğin, üç nükleer santrale ek olarak küçük modüler reaktörlerden de (SMR) sağlanabileceğini ifade etti. (Haberi yazan Can Sezer, Redaksiyon Birsen Altaylı)