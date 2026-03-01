Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik ve doğal gaz için nakdi destek modeli geliyor

Bakan Alparslan Bayraktar, AK Parti Akyurt Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programında partililerle bir araya geldi. Programda konuşan Bayraktar, Türkiye’nin içinden geçtiği hassas döneme dikkat çekerek enerji alanındaki stratejik hedefler ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki çatışma risklerine işaret eden Bayraktar, Türkiye’nin her alanda daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşmasının önemine vurgu yaptı.

Dünyanın büyük çatışmalar içinde sıkışmış bir halde olduğunu ifade eden Bayraktar, komşu coğrafyalardaki risklere dikkat çekti. Bayraktar, "Hemen yanı başımızda komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak bizim her açıdan çok daha güçlü olmamız lazım. Ekonomi ve savunma açısından, siyasi açıdan güçlü olmalıyız. Bunun için güçlü bir lidere, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var." dedi.

"Biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız ve güçlü olacağız"

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Bayraktar, ekonomik bağımsızlığın yolunun enerjiden geçtiğini belirtti. 23 yıldır Türkiye'nin büyük bir değişim yaşadığını dile getiren Bakan Bayraktar, "Biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız ve güçlü olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman inşallah hepimizin kalkınması anlamında daha iyi olacak ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde bu bölgelerin dünyada sözü geçen bir ülkesi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan ve yurt dışındaki enerji arama faaliyetlerine de değinen Bayraktar, Somali ve Pakistan gibi ülkelerde yürütülen çalışmalardan birilerinin rahatsızlık duyduğunu söyledi. Mavi Vatan kavramının Türk denizciliğinde bir destan olduğunu vurgulayan Bakan, bu çalışmaların kararlılıkla süreceğini ve enerji için dışarıya ödenen paraların ülke içinde kalacağını kaydetti.

Enerji desteklerinde yeni model ve nakdi yardım

Halihazırda elektrik faturalarının bir kısmının ve doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45'inin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Bayraktar, sosyal destek sisteminde değişikliğe gidileceğinin sinyallerini verdi. Yeni dönemde gerçek ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sunulması hedefleniyor.

Bayraktar, bu yeni modele dair şu detayları paylaştı: "Vatandaşları nakdi olarak destekleyelim diyoruz, yani hesaplarına belli bir miktar parayı kış aylarında yatıralım bir enerji fonu, desteği gibi. İhtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım, gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim istiyoruz."

Geçmişten geleceğe güçlü Türkiye vizyonu

Konuşmasında 28 Şubat sürecine de atıfta bulunan Bayraktar, Türkiye'nin zorlukları aşma kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Bayraktar, "Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ın ne olduğunu gördük. Türkiye, milletiyle çok güçlü bir şekilde geleceğe gidiyor. Biz inşallah bir arada oldukça, birlikte oldukça, bir oldukça aşamayacağımız hiçbir güçlük yok. Özellikle böyle bir dönemde buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka hiçbir alternatifi yok. Buna inanacağız ve bu yolda en büyük gayreti göstereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.