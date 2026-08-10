BBVA Research'ten petrol ve doğal gaz uyarısı: Yükseliş riskine dikkat çekti

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BBVA Research, Orta Doğu'da ateşkesin sona ermesinin ardından Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği değerlendirmesinde bulundu. Kurum, Hürmüz Boğazı'ndaki kısmi kapanmanın uzun sürmesi durumunda enerji piyasalarındaki mevcut tamponların etkisini yitirebileceği ve yükselen enerji maliyetlerinin ekonominin diğer alanlarına da yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Euro Bölgesi'nde enflasyon hızlandı

Rapora göre Euro Bölgesi’nde şubat ayında yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,9’a çıktı. Artışın büyük bölümü enerji fiyatlarından kaynaklanırken, çekirdek enflasyon yüzde 2,5’e yükseldi ve hizmet enflasyonu yüzde 3’ün üzerinde kaldı.

BBVA Research, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde henüz belirgin bir bozulma görülmediğini ancak yüksek enerji maliyetlerinin diğer kalemlere yayılmaya başladığına ilişkin işaretler bulunduğunu belirtti.

BBVA Research'ten petrol ve doğal gaz uyarısı

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini aksattığına dikkat çeken kurum, yüksek stoklar, arz fazlası ve stratejik rezervlerin şimdiye kadar fiyat artışını sınırladığını ifade etti.

Ancak BBVA Research’e göre bu tamponlar sınırsız değil. Kısmi kapanmanın uzaması durumunda petrol rezervlerinin kritik seviyelere yaklaşması, Avrupa’nın kış öncesi doğal gaz stoklarını yenileme sürecinde ise enerji fiyatları üzerindeki baskının artması riski bulunuyor.

Enerji maliyetleri enflasyonu yeniden tetikleyebilir

BBVA Research, mevcut enflasyon baskısının güçlü talepten ziyade enerji ve üretim maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. Bu nedenle şokun doğrudan sert bir parasal sıkılaşmayı gerektirmeyebileceği değerlendirildi.

Bununla birlikte enerji maliyetlerinin ulaşım ve enerji yoğun sektörlerin ardından ücret ve fiyatlara yayılması halinde ECB üzerindeki baskının artabileceği belirtildi.