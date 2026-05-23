Belirsizlik petrolü sarsıyor: Ateşkes beklentisi fiyatları aşağı çekti

ABD-İran savaşındaki belirsizlik petrol fiyatlarında da kayıplara neden oluyor. Brent petrolü varil fiyatı cuma günü 96 sent yükselerek 103,54 dolardan kapandı. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 25 sent artışla 96,60 dolara çıktı. Gün içinde her iki kontratta da yükseliş yüzde 3’ü aştı.

Ancak haftalık bazda Brent petrolü yüzde 5,24, WTI ise yüzde 8,37 değer kaybetti. Fiyatlardaki sert dalgalanmada, ABD ile İran arasında ateşkes ve anlaşma ihtimaline yönelik değişen beklentiler etkili oldu.

Price Futures Group Kıdemli Analisti Phil Flynn, piyasaların sürekli değişen açıklamalar nedeniyle yön bulmakta zorlandığını belirtti.

Nükleer ve Hürmüz ayrışması

İran ile ABD arasındaki görüşmelerde ilerleme sinyalleri gelirken, tarafların özellikle İran’ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konularında halen ayrıştığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsveç’te düzenlenen NATO toplantısı sonrası yaptığı açıklamada görüşmelerde “olumlu işaretler” bulunduğunu söyledi. Rubio, “İlerleme var ancak abartmamak gerekir. Henüz anlaşmaya ulaşılmış değil” dedi.

Görüşmeler ne durumda?

Rubio ayrıca, İran görüşmelerinde arabuluculuk yapan Pakistan ile sürekli temas halinde olduklarını açıkladı.

Reuters’a konuşan konuya yakın bir kaynak, Katarlı müzakere heyetinin anlaşmaya destek amacıyla ABD koordinasyonunda Tahran’a ulaştığını söyledi.

Öte yandan İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın İran’a gittiğini duyurdu.

Savaş bitse de normale dönmek uzun sürecek

PVM Oil Associates analisti Tamas Varga, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının ciddi şekilde yavaşlamasının küresel petrol stoklarında hızlı erimeye yol açtığını belirtti.

Savaş öncesinde küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20’si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyordu.

Çatışmalar nedeniyle günlük 14 milyon varillik petrol arzının piyasadan çekildiği hesaplanıyor. Bu miktarın içinde Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in ihracatı da yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri devlet enerji şirketi ADNOC’un Üst Yöneticisi, çatışmalar bugün sona erse bile Hürmüz Boğazı’nda tam petrol akışının 2027’nin ilk ya da ikinci çeyreğinden önce normale dönmeyeceğini söyledi.

Fiyat beklentileri yükseliyor

Fitch Solutions bünyesindeki BMI, arz açığı ve Körfez’de zarar gören enerji altyapısının onarım sürecini gerekçe göstererek 2026 yılı Brent petrol fiyat tahminini 81,50 dolardan 90 dolara yükseltti.

Kuruluş, savaş sonrası normalleşmenin 6 ila 8 haftalık bir sürece yayılacağını öngördü.

Kaynaklara göre OPEC+ üyesi yedi büyük petrol üreticisi ülkenin, 7 Haziran’daki toplantıda temmuz ayı üretimi için sınırlı bir artışa onay vermesi bekleniyor. Ancak savaş nedeniyle bazı üreticilerin sevkiyatlarında halen aksaklık yaşandığı belirtiliyor.