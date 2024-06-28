Benzin ve motorine 13 kuruş zam gelecek

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde benzin ve motorin grubunda 13 kuruş zam gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,28 TL

Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

LPG fiyatı: 19,76 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,58 TL

Motorin litre fiyatı: 43,72 TL

LPG litre fiyatı: 19,36 TL