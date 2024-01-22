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Benzine zam geliyor

Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam göründü. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzine gelecek zammın tarihi belli oldu. Benzine en az 1 TL zam gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Benzine zam geliyor
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Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.


İstanbul Avrupa yakası güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL

LPG'ye zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı (18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)LPG'ye zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı (18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)Ekonomi

İstanbul Anadolu yakası güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL