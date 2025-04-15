Benzine zam geliyor! İşte zam miktarı ve tarihi...
Geçtiğimiz hafta benzin fiyatına gelen indirimlerin ardından perşembe günü benzinin litre fiyatına 1 lira civarında zam gelmesi bekleniyor.
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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıta da yansıyor
Benzine litre satış fiyatına 1 lira civarında zam bekleniyor. Zamlı fiyatların perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
Güncel benzin fiyatları
Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 18 kuruş, Ankara'da 44 lira 75 kuruş, İzmir'de 45 lira 12 kuruşa satılıyor.
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