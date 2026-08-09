Benzine zam geliyor: Gece yarısı tabelaya yansıyacak

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Benzinin litre fiyatına dün gece 1,06 TL zam gelirken, sürücüler daha yeni fiyatlara alışamadan ikinci zam beklentisi ortaya çıktı.

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu’nun aktardığı bilgilere göre benzin ürün fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL artış bekleniyor.

Ancak artışın tamamı pompaya yansımayacak. Hesaplamalara göre 2,08 TL’lik ürün fiyatı artışının 1,56 TL’si benzin litre fiyatlarına yansıyacak.

3 günde toplam 2,62 TL zam yapılmış olacak

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları yalnızca birkaç gün içinde ikinci kez yükselmiş olacak.

Dün gece uygulanan 1,06 TL’lik zam ile pazartesi gecesi beklenen 1,56 TL’lik pompa artışı birlikte hesaplandığında benzinin litre fiyatında toplam yükseliş 2,62 TL’ye ulaşacak.

Bu da 50 litrelik bir benzin deposunun yalnızca bu iki zam nedeniyle yaklaşık 131 TL daha pahalıya dolması anlamına geliyor.

2,08 TL’lik zammın 1,56 TL’si pompaya yansıyacak

Ürün fiyatında beklenen 2,08 TL’lik artışın 52 kuruşluk bölümünün mevcut vergi mekanizması kapsamında karşılanması, kalan 1,56 TL’nin ise doğrudan tüketiciye yansıması bekleniyor.

Son dönemde uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilik ve enerji piyasalarındaki dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da yakından etkiliyor.

Yeni artış kesinleşirse istasyonların tabelaları pazartesi gece yarısında bir kez daha değişecek.