Beta, enerjisini yüzde 100 güneşten karşılayacak

Eray ŞEN/ADANA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) transformatör üreten Beta Enerji’nin Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ünal, dünyada enerji alanında yaşanan dönüşüme uyum sağlamak amacıyla hazırlık yaptıklarını söyledi. Avrupa’da birkaç yıl içinde gümrükte karbon vergisi uygulamasının başlayacağına dikkat çeken Genel Müdür Ünal, “Avrupa’ya ihracat yapmak ya da Avrupa ile çalışmak istiyorsak, bunun hazırlığını önceden yapmamız gerekiyordu ve yaptık” dedi.

AOSB’de toplam 65 bin metrekare alanda gerçekleştirdikleri üretimle, dünya pazarlarında etkin bir konuma sahip olduklarının altını çizen Ünal, “2021 yılından 2050’ye kadar ciddi dönüşüm söz konusu. Fosil yakıtlardan, konvansiyonel enerji kaynaklarından, sürdürülebilir alternatif enerji kaynaklarına geçiş sürecine şirket olarak gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Transformatör sektörü olarak bu dönüşümün tam merkezindeyiz” diye konuştu.

İnşaatı devam eden 130 milyon dolarlık yeni yatırımın tüm altyapısını bu değişim ve dönüşüme uygun tasarladıklarını belirten Ünal, “Burada enerjimizin yüzde 100’ünü güneş enerjisinden karşılayacağız. Ayrıca LEED sertifikası dediğimiz akıllı bina yatırımları ile tesisi şekillendiriyoruz. Hatta yağmur suyunu, toplama havuzları oluşturarak tekrar kullanacağız. Bu yatırımımız 20 bin metrekare alana sahip sosyal alanları ile de çalışanlar için cazibe merkezi olacak” ifadesini kullandı.

“Yapay zeka departmanı oluşturduk”

Yapay zeka alanındaki çalışmalarına da değinen Ünal, “Amacımız iş süreçlerimizi sürdürülebilir hale getirmek. Kişiye değil, sisteme bağlı bir süreç tasarladık. Hem üretim, hem ‘back office’ dediğimiz arkadaşlarımızı yapay zeka ile destekleyerek, zamandan ne kadar kazanabiliriz, iş yükünü ne kadar hafifletebiliriz konularında çalışmalarımıza başladık” bilgisini verdi.

“Elektrikli şarj istasyonu girişimimiz Voltgo’da 200 pompaya ulaştık”

Ünal, şirket olarak bir diğer yatırımları olan ‘Voltgo’ marka elektrikli şarj istasyonları konusunda geldikleri aşamayı şöyle anlattı: “EPDK lisansı olan nadir şirketlerden biriyiz. Türkiye genelinde şarj istasyonlarımızın sayısı nokta olarak 100’e yaklaştı, pompa sayımız 200’e ulaştı. Yeni anlaşmalarımız ile bu sayı bir anda katlanarak artmaya devam edecek.”