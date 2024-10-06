  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Bir ilde daha petrol arama izni! Resmi Gazete'de yayımlandı
Takip Et

Bir ilde daha petrol arama izni! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir ilde daha petrol arama izni! Resmi Gazete'de yayımlandı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı

Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ile ilgili açıklama: Bizi dehşete düşürdüSemih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ile ilgili açıklama: Bizi dehşete düşürdüGündem

 

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Sokak kullanıma kapatıldıÜsküdar'da istinat duvarı çöktü: Sokak kullanıma kapatıldıGündem

 

Enerji
Bakan Bayraktar: Denizlerde yeni bir dönemi başlattık!
Bakan Bayraktar: Denizlerde yeni bir dönemi başlattık!
IEA: Doğal gazda gelecek yıl talep zirveyi görecek
IEA: Doğal gazda gelecek yıl talep zirveyi görecek
Elinizde tuttuğunuz lisanslar ivedilikle yatırıma dönüşsün
Elinizde tuttuğunuz lisanslar ivedilikle yatırıma dönüşsün
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 5 Ekim'de Somali’ye hareket edecek
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 5 Ekim'de Somali’ye hareket edecek
Türkiye'de enerji dönüşümünün toplam faydasının maliyetin iki katı olacağı hesaplanıyor
Türkiye'de enerji dönüşümünün toplam faydasının maliyetin iki katı olacağı hesaplanıyor
Simav Jeotermal OSB’de 9 kuyu için MTA ile sözleşme imzalandı
Simav Jeotermal OSB’de 9 kuyu için MTA ile sözleşme imzalandı