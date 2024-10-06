Bir ilde daha petrol arama izni! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı

Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.