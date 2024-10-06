Bir ilde daha petrol arama izni! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı
Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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