Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor

Güneşli gün sayısı ve rüzgar potansiyelinin fazla olduğu Bitlis, bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcıların tercih ettiği iller arasında yer alıyor.

Devletin sunduğu desteklerden yararlanarak kent merkezi ile ilçelerde uygun olan alanlara rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kuran yatırımcılar, çevre dostu enerji üretimiyle ekonomiye de katkı sunuyor. Şu anda Dörtağaç köyü mevkisindeki 6 türbinden oluşan 32 megavat ve Rahva bölgesindeki tek türbinli 4,8 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali (RES) ile Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde toplam 42,5 megavat kapasiteli 5 güneş enerjisi santralinde (GES) üretilen enerji, nakil hatlarına aktarılıyor.

Kentin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçesinde toplam 9 GES ve Güroymak ilçesinde 8 türbinden oluşan RES'in kurulması için çalışmalar sürüyor.

"Ülkelerin kalkınması ve üretimin artmasında enerji çok önemli"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AA muhabirine, ülkelerin kalkınması ve üretimin artmasında enerjinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de hem doğa ile barışık hem de sürdürülebilir olması açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji gibi alanlarda ciddi bir atılımın olduğunu belirten Karakaya, "Bu atılımın ilimize de yansımasından memnunuz. İlimizde çok önemli düzeyde rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli mevcut. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar tarafından bunların tespitleri yapılarak ona göre lisanslar veriliyor. İlimizde bu yatırımlar gerçekleşiyor, gerçekleşmeye de devam edecek." dedi.