Bloomberg: Türkiye ve Rusya, Gazprom'un sevkiyat anlaşmalarını yeniliyor

Bloomberg’in haberine göre Rusya ile Türkiye, Gazprom PJSC’nin yıllık 21,75 milyar metreküpe kadar gaz sevkiyatını kapsayan iki büyük boru hattı anlaşmasının 31 Aralık’ta sona ermesi öncesinde, sevkiyat hacmini yaklaşık 22 milyar metreküp seviyesinde tutmak için müzakerelere başladı.

Gazprom, Rusya’daki resmî tatil nedeniyle yorum yapmazken, Türkiye Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ da sorulara yanıt vermedi.

Batı yaptırımları

Türkiye, uzun vadeli sözleşmelerle boru hattı üzerinden aldığı Rus gazını kesme yönündeki Batı’nın yaptırım baskılarına daha önce direnmişti. Ancak eylül ayında ABD dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına yönelik anlaşmalar yaptı. Karadeniz’deki yerli üretimin artmasıyla Türkiye’nin gaz fazlası oluşabilir.

Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Gazprom için Türkiye, önemli bir çıkış noktası olmaya devam ediyor. Bu durum, Türkiye’ye yeni anlaşmalarda indirim pazarlığı için avantaj sağlıyor. EMRA verilerine göre Gazprom, geçen yıl Türkiye’ye 21,6 milyar metreküp gaz gönderdi. Bu hacimle Türkiye, Çin’in ardından Rus boru gazının en büyük ikinci alıcısı oldu.

Gazprom’un boru hattı gazı, Türkiye’nin neredeyse tamamen ithalata dayalı olan ve Avrupa’nın dördüncü büyük gaz pazarı konumundaki enerji ihtiyacında uzun süredir baskın rol oynuyor. İran ve Azerbaycan da Türkiye’nin gaz ithalatında önemli paya sahip oluyor.