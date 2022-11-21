Bostancı: Türkiye, nükleerde ne yapması gerektiğini biliyor

Hüseyin GÖKÇE

SOÇİ - Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı ATOMEXPO 2022 Rusya’nın Soçi kentinde başladı. Soçi Sirius Bilim ve Sanat Parkı'nda düzenlenen fuara aralarında Türkiye’nin de olduğu 60 ülkeden 4 binin üzerinde katılımcı akredite oldu. İlk gün oturumunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı, Türkiye’nin nükleer enerji alanında ne yapması gerektiğini bilen bir ülke olduğunu söyledi.

Fuar kapsamında düzenlenen oturumlarda nükleer enerjide yeni dönem değerlendirilirken, nükleer teknolojinin geldiği nokta tartışıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı, Küresel Enerjinin Dönüşümü İçin Yeşil Finansman başlığıyla düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Yenilenebilir enerjinin temelde uzun vadeli bir süreç olmakla birlikte dönüşüm için kısa ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi gerektiğini belirten Bostancı, Türkiye’nin 2053 yılına ilişkin belirlediği sıfır emisyon hedefinden bahsetti. Enerji üretiminde doğalgaz bağımlılığı yüksek olan Türkiye’nin bu alanda ne yapması gerektiğini bildiğinin altını çizen Afşin Burak Bostancı, enerji tedarikinde yenilenebilir enerjinin payının giderek arttığını vurguladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanabilmesi halinde yeşil dönüşümün daha kolay olacağının altını çizen Bostancı, bu alanda da ciddi yatırıma ihtiyaç olduğunu anlattı.

Türkiye’nin nükleer enerji alanında attığı adımlardan da bahseden Bostancı, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin bu alanda önemli bir yapı olduğunu dile getirdi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacağını vurgulayan Bostancı, "Böylece yılda 40 milyon ton, 60 yılda ise 2,4 milyar ton karbon salımı engellenecek." dedi.

Bostancı bankaların da 2011 yılından bu yana yeşil enerjiye dönük finansman sağladığını aktarırken bu alanda yatırımcılar için de cazip bir pazar bulunduğunu ifade etti.

Yeşil enerjinin finansmanıyla ilgili oturumun ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar’ın da katıldığı ATOMEXPO 2022’nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Likachev: Tedarik zincirindeki zorluklar aşıldı

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, dünyanın son 3 yılda çok zor şeyler yaşadığını belirtirken, bunda özellikle pandeminin de etkisi olduğunu anlattı. Her şeye rağmen tedarik zincirindeki zorlukların aşıldığını söyleyen Likhachev,

“Ama iyi haberlerimiz de var. 3 sene boyunca nükleer sektör de gelişti. Dünyada nükleer ünite sayısı arttı. Umarım bu forum nükleer enerjide önemli bir yer tutacak” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından düzenlenen genel oturumda da bir konuşma yapan Likachev, “Bizim için önemli olan, küresel nükleer yaklaşımını hisseden ülkeler var” derken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin ilerde yapılacak santrallerle ilgili kendileriyle görüşme yaptığını aktardı.

Açılış töreninin ardından Nükleer Bahar Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak oturumu yapıldı.