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BOTAŞ açıkladı: Aralık ayında doğal gaza zam gelecek mi?

Aralık ayında doğal gaz fiyatlarında değişim olup olmayacağına yönelik BOTAŞ’tan açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
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BOTAŞ açıkladı: Aralık ayında doğal gaza zam gelecek mi?
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BOTAŞ, 1 Aralık 2024 tarihi itibarıyla doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicileri sunulmaktadır.

Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

 

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