BOTAŞ Eski Genel Müdürü Yardım: İran gazı kesilse de arzda sorun olmaz

Mehmet KAYA

ANKARA – BOTAŞ Eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, İran’ın Türkiye’ye gaz akışını kestiği yönündeki haberlere temkinli yaklaşılması gerektiğini, tam olarak akışın durduğu ya da azaldığı dahil haberlerde belirsizlikler olduğunu söyledi.

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Yardım, diğer yandan, tamamen kesilse bile bu aşamada Türkiye için bir risk görmediğini, Aralık 2026’ya kadar bir sorun olmadan Türkiye’nin gaz tedarikinde sorun görünmediğini; havaların soğuyacağı Aralık ayına kadar da alternatiflerin rahatlıkla bulunabileceğini vurguladı.

Gökhan Yardım, Türkiye’nin yıllık yerli üretim dahil yaklaşık 61 milyar metreküplük bir kontratı olduğunu, İran’ın bunun içinde 9-9,6 milyar metreküplük bir hacmi bulunduğunu hatırlattı. Kısa dönemde de havaların iyileşmesi nedeniyle İran’dan gelen gazda bir sıkıntı olması halinde bunun ciddi bir etkisinin olmayacağını kaydeden Yardım, gelecek Aralık ayı ve 2027 Ocak ayına kadar hem mevcut boru hatlarından hem de başka alanlardan spot olarak açığın karşılanabilir durumda olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin LNG kontratlarının Körfez kaynaklı olmadığını hatırlatan Yardım, “İran gaz akışını sıfırladı mı bilmiyoruz, haberler belirsiz. Ancak sıfırlasa bile Aralık 2026, Ocak 2027’ye kadar bir sorun olabilecek durum yok. O tarihlere kadar da BOTAŞ gaz akış analizlerini yapıp çözüm bulabilir. Mevcut görünümde ben bir risk görmüyorum” diye konuştu. Yardım, LNG anlaşmaları yanında spot olarak boru hatlarından dahi gaz alımının mümkün olabileceğini, özel sektörün elindeki kontratları devreye alabileceğini kaydetti.

İran ve Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattından gaz akışının kesildiği veya azaltıldığı yönünde haberler yayınlansa da halen resmi bir açıklama her iki taraftan yapılmadı.