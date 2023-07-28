BP'den LNG anlaşması

Enerji devi BP ve OMV, 2026'dan itibaren 10 yıl boyunca yılda 1 milyon tona kadar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini kapsayan uzun vadeli bir satış ve satın alma anlaşması (SPA) imzaladıklarını duyurdular.

Anlaşmanın şartları uyarınca BP, OMV'ye, OMV'nin yeniden gazlaştırma kapasitesine sahip olduğu Rotterdam, Hollanda'daki Gate LNG terminali veya Avrupa'daki diğer terminaller aracılığıyla alınacak ve yeniden gazlaştırılacak olan çeşitli ve küresel LNG portföyünden LNG sağlayacak.