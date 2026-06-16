Brent petrol, ABD-İran mutabakatına ilişkin iyimserlikle 80 doların altına indi

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, ABD-İran mutabakatına ilişkin iyimserlikle uluslararası vadeli piyasalarda 80 doların altına indi.

Dün günü 83,17 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 15.41 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,26 azalarak 79,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 76,96 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı böylece 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İyimserlik etkili oluyor

Fiyatlardaki düşüşte, ABD/İsrail-İran Savaşı'nı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatma amacıyla ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin iyimserlik etkili olmaya devam ediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 15 hafta geride kalırken, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "yoğun görüşmelerin ardından" ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini bildirdi.

Trump'ın açıklamaları

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın "ücretsiz olarak" açılarak ABD Donanması'nın ablukasının derhal kaldırılacağını duyurdu. Trump, 19 Haziran'da anlaşmanın imzalanmasıyla boğazın açılacağını, mayınların temizleneceğini ve petrol akışının yeniden başlayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının imzalanmasından sonraki 60 günlük sürede yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti.

Öte yandan, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi ve Hürmüz Boğazı üzerinden arz akışının yeniden başlamasının beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin endişeler fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.