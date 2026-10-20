Brent petrol beş ayın zirvesinde: Fiyatlar 111 dolara dayandı

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Küresel gösterge niteliğindeki Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 111 dolara yaklaştı. Piyasa aktörleri, İran’ın enerji akışını aksatabilecek saldırı tehditlerini ve dünya genelinde yüksek seyreden yakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda tankerlere yönelik saldırılarını artırmasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın güvenliğini korumak için dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan boğaz üzerinde kontrol sağlamaktan başka seçeneği olmadığını belirtti. Açıklama, devletin IRNA haber ajansı tarafından aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim, petrol akışında toparlanma

Bölgede gerilim yeniden yükselse de Basra Körfezi’nden yapılan ham petrol ihracatı dirençli seyrini korudu. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, pazartesi günü Fox News’e yaptığı açıklamada, petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 80’ine gerilediğini söyledi.

Bloomberg Intelligence Kıdemli Sektör Analisti Salih Yılmaz ise Körfez’den ham petrol akışının beklenenden hızlı toparlanmasının piyasaya bir miktar rahatlama sağladığını belirtti. Yılmaz, stokların sınırlı olması ve rafine ürün akışındaki kısıtların sürmesi nedeniyle bu rahatlamanın işlenmiş petrol ürünlerinde daha zayıf kaldığına dikkat çekti.

Rafine petrol ürünlerinde yükseliş daha sert

Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmaların enerji arzını kesintiye uğratmasıyla Brent petrol bu yıl yüzde 80’den fazla değer kazandı. Tankerlere ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden gündeme gelmesi, jeopolitik riskleri yüksek tutarken rafine petrol ürünlerindeki fiyat artışlarını da hızlandırdı.

Yıl başındaki seviyesinin iki katından fazlasına çıkan Avrupa motorin vadeli kontratları, ABD’li milletvekillerinin Başkan Donald Trump’ın Rusya ile yaptığı motorin ihracatı anlaşmasına karşı çıkmasının ardından yüzde 2,7’ye varan oranda yükseldi.

Yakıt fiyatları üzerindeki baskı sürüyor

ABD yönetimi, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde rekor seviyelere ulaşan pompa fiyatlarını kontrol altına almak için çaba gösteriyor. Ancak uzmanlar, Rusya’dan gelebilecek ek arzın piyasalara sağlayacağı rahatlamanın sınırlı kalabileceği görüşünde.

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, enerji altyapısına yönelik saldırılar ve rafine ürün arzındaki sıkışıklık, petrol ve yakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.