Brent petrolde UBS tahmini yükseldi: Gözler yıl sonuna çevrildi

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Brent petrol, ABD-İran çatışmasının küresel enerji arzına yönelik riskleri artırmasıyla temmuz sonundan bu yana ilk kez 100 dolar seviyesini aştı. Denizde depolanan petrol miktarı son iki ayda 150 milyon varil azalırken, Körfez ülkelerinin ihracatı da çatışma öncesindeki seviyelere henüz dönmedi

Öte yandan Çin’in günlük ham petrol ithalatı, hazirandaki 7,15 milyon varilden ağustosta yaklaşık 9 milyona çıktı. UBS’ye göre bu artış, yüksek fiyatlara rağmen talebin güçlendiğini gösteriyor.

Buna karşılık yeni fiyat tahminleri, mevcut spot seviyenin altında bulunuyor. Ancak aynı dönemlere ait vadeli kontrat fiyatlarının üzerinde kalıyor.

UBS ABD şirketlerinin kârında yüzde 25 büyüme bekliyor

UBS, yüksek enerji maliyetlerine rağmen ABD şirketlerinin kârlarında 2026’da yüzde 25 büyüme öngörüyor. Ayrıca 2027 için yüzde 14 artış bekliyor.

Bu kapsamda Nvidia ve Broadcom’un gelir beklentileri, yapay zekâ altyapısına talebin sürdüğüne işaret ediyor. Bunun yanında UBS, Avrupa şirketlerinin 2026 kâr büyümesi tahminini yüzde 15’e yükseltti. Ayrıca 2027 için yüzde 15 büyüme beklentisini korudu.

Faizlerde yeni dönem beklentisi

Öte yandan UBS, Fed’in eylül ve aralık aylarında faiz artırmasını bekliyor. Buna gerekçe olarak dirençli istihdam ve gelir görünümünün büyümeyi desteklemesini gösteriyor.

Euro Bölgesi’nde ise ağustos manşet enflasyonu yüzde 3,3’e yükselirken çekirdek ve hizmet enflasyonu geriledi. Bu çerçevede kurum, ECB’nin bir artışın ardından uzun süre faizleri değiştirmeyeceğini tahmin ediyor.

Ancak UBS’ye göre petrolün 100 doları aşması, daha sert parasal sıkılaşma için tek başına yeterli değil. Bunun için fiyat baskılarının kalıcılaşması ve daha geniş ürün gruplarına yayılması gerekiyor.

UBS’den yatırımcılara enerji uyarısı

Ayrıca UBS, enerji maliyetlerinin hisse ve tahvil getirilerini baskılaması halinde emtianın çeşitlendirme sağlayabileceğini belirtti. Bunun yanında enerji altyapısı, sanayi ekipmanları, bakır ve alüminyum yatırımlarına dikkat çekti.

Bu alanları yapay zekâ, elektrifikasyon ve artan elektrik talebinin destekleyebileceğini kaydetti. Öte yandan ABD ve Avrupa enerji sektörlerine yönelik nötr görüşünü korudu.

Bununla birlikte küresel hisselerin yüksek enerji maliyetlerine rağmen yükselmeyi sürdürebileceğini öngördü. Ayrıca enerji baskısının ağırlaşması halinde sağlık sektörlerinin savunmacı özellikleriyle öne çıkabileceğini belirtti. Avrupa’da ise sanayi, bankacılık ve bilgi teknolojilerini tercih ettiğini bildirdi.