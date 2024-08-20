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Brent petrolün varil fiyatı 77,10 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,10 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Brent petrolün varil fiyatı 77,10 dolardan işlem görüyor
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Dün 79,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalarak 77,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmaların ateşkesle sonlanabileceği ihtimaline bir adım daha yaklaşıldığı haberleri etkili oluyor. Orta Doğu'da ateşkes ihtimali, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Çin ekonomisinde görülen yavaşlama fiyatlarda etkili oluyor

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden veriler ülkede talebin de yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak fiyatlarda etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,06 ile 79,16 dolar aralığının direnç, 76,83 ile 75,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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