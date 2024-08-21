Brent petrolün varil fiyatı 77,19 dolardan işlem görüyor

Dün 78,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalarak 77,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,12 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü dün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta piyasa beklentisinin aksine 347 bin artacağını öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış, ABD'de talebin zayıfladığı algısını güçlendirirken, ülkede son dönemde artan üretim de dikkate alındığında piyasalarda arz fazlası endişelerine yol açıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Çin'de oluşan endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılıyor

Dünyanın büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ülke ekonomisine ilişkin endişeler de talep görünümü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes görüşmeleri de piyasaların odağında yer alıyor. Brent petrolde teknik olarak 78,16 ile 79,93 dolar aralığının direnç, 76,39 ile 74,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.