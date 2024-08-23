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Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,23 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolardan işlem görüyor
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Dün 77,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 77,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,03 dolardan alıcı buldu.

Haftanın son gününde yatay seyreden petrol fiyatları hafta başından bu yana yüzde 0,50 düşüş gösterdi. Fiyatların düşüşünde dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerinde yavaşlayan talep ve Orta Doğu'da devam eden ateşkes müzakereleri etkili oldu.

ABD'deki endişeler petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıflayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'den gelen son ekonomik veriler, yeni ev fiyatlarının 9 yılın en hızlı düşüşünü sergilediğini, sanayi üretiminin yavaşladığını ve işsizliğin artmasıyla birlikte ekonominin temmuzda ivme kaybettiğini gösterdi. Uzmanların, Çin'e yönelik ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından ülkede talebin de yavaşlayacağına dair endişeler arttı.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimaline dair müzakereler piyasalardaki arz endişelerini kısmen hafifletiyor. Ara bulucular İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmaya varılması için uzun süredir çaba gösteriyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,97 ile 79,90​​​​​​​ dolar aralığının direnç, 76,04 ile 74,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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