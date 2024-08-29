Brent petrolün varil fiyatı 77,69 dolardan işlem görüyor

Dün 79,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 77,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 74,58 dolardan alıcı buldu.

Petrolün artışında Fed'in faiz indirme sinyali ve Orta Doğu'daki çatışmalar etkili oluyor

Petrol fiyatlarının artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de artan talep, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi ve Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil azalarak 425 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 218 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Veriler fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Petrol stoklarının düştüğünü gösteren veriler, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine odaklandı. ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,63 ile 80,58 dolar aralığının direnç, 76,68 ile 74,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.