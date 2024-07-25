Brent petrolün varil fiyatı 81,14 dolardan işlem görüyor

Dün 82,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 81,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Orta Doğu'da ateşkes beklentileri ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldı

Geçen hafta açıklanan Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. Ülkenin petrol talebine ilişkin belirsizlik, ithalat ve rafineri faaliyetlerinin de düşük seyredeceği endişelerini besliyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil, benzin stokları ise yaklaşık 5 milyon 600 bin varil azaldı.

Stoklardaki düşüş, ülkede talebin yüksek seyrettiğine işaret ediyor. Brent petrolde teknik olarak 82,31 ile 83,61 dolar aralığının direnç, 81,01 ile 79,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.