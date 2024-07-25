  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Brent petrolün varil fiyatı 81,14 dolardan işlem görüyor
Takip Et

Brent petrolün varil fiyatı 81,14 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,14 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Brent petrolün varil fiyatı 81,14 dolardan işlem görüyor
Takip Et

Dün 82,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 81,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Orta Doğu'da ateşkes beklentileri ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldı

Geçen hafta açıklanan Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. Ülkenin petrol talebine ilişkin belirsizlik, ithalat ve rafineri faaliyetlerinin de düşük seyredeceği endişelerini besliyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil, benzin stokları ise yaklaşık 5 milyon 600 bin varil azaldı.

Stoklardaki düşüş, ülkede talebin yüksek seyrettiğine işaret ediyor. Brent petrolde teknik olarak 82,31 ile 83,61 dolar aralığının direnç, 81,01 ile 79,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıFinans

 

Ford Motor'un karı beklentileri yakalayamadıFord Motor'un karı beklentileri yakalayamadıŞirket Haberleri

 

Enerji
OSB ve endüstri bölgelerinde şirketlere elektrik üretim ve dağıtım izni
OSB ve endüstri bölgelerinde şirketlere elektrik üretim ve dağıtım izni
Elektrik piyasası kapasite mekanizmasında değişikliğe gidildi
Elektrik piyasası kapasite mekanizmasında değişikliğe gidildi
Rusya, Çin'e petrol sevkiyatını artırmayı planlıyor
Rusya, Çin'e petrol sevkiyatını artırmayı planlıyor
Aksa Doğalgaz, 1,5 milyar dolarlık yatırım hedefliyor
Aksa Doğalgaz, 1,5 milyar dolarlık yatırım hedefliyor
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı
Almanya’dan fahiş fiyata ithal edilen ürünü Türkiye’de üretip Almanya’ya satıyor
Almanya’dan fahiş fiyata ithal edilen ürünü Türkiye’de üretip Almanya’ya satıyor