Brent petrolün varil fiyatı 84,31 dolardan işlem görüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımları konusundaki belirsizlikler, petrol fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı

ABD, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olarak faiz oranlarının önümüzdeki dönemde yüksek kalacağı beklentisiyle piyasa oyuncularının petrol talebini olumsuz etkiliyor. Bu durum da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 72 ve kasımda yüzde 91 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise yüzde 84 ile fiyatlanıyor.

Ortadoğu'da devam eden gerilimler fiyatları etkiliyor

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimler arzı sekteye uğratabileceği endişesini artırarak fiyatları etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,21 ile 84,51 dolar aralığının direnç, 83,75 ile 83,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.