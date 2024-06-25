Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolardan işlem görüyor

Dün 86,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 85,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,65 dolardan alıcı buldu.

FED'in atacağı adımlara ilişkin ipuçları artış ihtimalini destekledi

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de hafta içinde açıklanması beklenen büyüme ve kişisel tüketim verilerinden önce bir miktar yükseldi. Söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceği ihtimali bu artışı destekledi.

Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor. Düşük faiz oranları, ABD doları haricindeki para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,26 ile 85,36 dolar aralığının direnç, 85,11 ile 85,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.