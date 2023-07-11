Buffet'tan 3.3 milyar dolarlık LNG hamlesi

Dünyanın en zenginlerinden biri Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway, Dominion Energy'nin sıvılaştırılmış doğal gaz terminalindeki yüzde 50 hissesini satın almak için 3,3 milyar dolar ödeyerek fosil yakıtlara daha fazla para yatırdı.

Halihazırda Maryland'deki Cove Point tesisinin yüzde 25'ine sahip olan ve operasyonlarını yöneten Berkshire Hathaway, satın alma işlemini nakit ve hisse senedi kombinasyonuyla finanse edecek.

Geri kalan hisse ise Brookfield Infrastructure Partners'a ait. Berkshire tesisteki ilk hissesini 2020 yılında almıştı.

Buffett son dönemde enerji sektörüne büyük ilgi göstermiş ve geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde petrol devleri Occidental Petroleum ve Chevron'dan milyarlarca dolarlık hisse satın almıştı.

Omaha Kahini' olarak bilinen Warren Buffett tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri. Buffet, 100 milyar dolarlık imparatorluğu yönetiyor.