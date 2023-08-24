Bulgaristan'dan Karadeniz hamlesi

Bulgaristan hükümeti, Karadeniz'deki Blok 1-26 Khan Tervel bölgesinde petrol ve gaz araması için ihale açmaya karar verdi.

Bulgaristan Haber Ajansı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, 4.032 kilometrekarelik blok için verilen iznin beş yıllık bir süreye sahip olacağı ve bunun üç kez iki yıl uzatılabileceği belirtildi.

Proje, 3 boyutlu sismik araştırmaların yapılması, muhtemel sondaj sahalarının belirlenmesi için jeolojik model hazırlanması, petrol potansiyelinin değerlendirilmesi ve arama kuyusu açılmasını öngörüyor.