Bursa Gemlik Belediyesi’nden dev güneş enerjisi hamlesi

ERHAN BEDİR

Gemlik Belediyesi, Büyükkumla’da hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali'ne ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Belediyenin açıklamasına göre 15 dönümlük alan üzerine kurulan tesis, yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten elektrik üretiyor. Gemlik Belediyesi, santralde 590 watt gücünde toplam 2 bin 228 güneş panelinin bulunduğunu açıkladı. Bu veriler üzerinden panellerin toplam nominal gücü yaklaşık 1,31 megawatt seviyesine karşılık geliyor. Belediye, üretilen elektrik sayesinde kurumun enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün çevre dostu kaynaklardan karşılandığını belirtti. GES projesinin çevresel katkısının yanı sıra belediyenin enerji giderleri açısından da önemli olduğu belirtildi. Gemlik Belediyesi paylaşımında, tesis sayesinde enerji maliyetlerinin azaltıldığını ifade etti. Belediye, enerji giderlerinden sağlanan tasarrufun Gemlik'e yeni hizmet ve yatırımlar olarak kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, projenin ilçenin geleceği açısından önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Gemlik için vizyon bir projeyi hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımla hem çevreyi koruyor hem de belediyemizin enerji maliyetlerini azaltıyoruz. Sağlayacağımız tasarrufu yine Gemlik’e hizmet olarak geri kazandıracağız” dedi.