Bursa Karacabey'de 73 milyon liralık biyogaz yatırımı

ERHAN BEDİR / BURSA

Karacabey Biyogaz Enerji Üretim A.Ş. tarafından hazırlanan proje kapsamında mevcut biyogaz tesisi genişletilirken, kompost tesisi ile organik ve organomineral gübre üretim üniteleri de devreye alınıyor. ÇED başvuru dosyasına göre yatırımın toplam bedeli 73 milyon 90 bin lira olarak hesaplandı. Proje, Karacabey ilçesi Karasu Mahallesi'nde mevcut tesisin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek.

Yatırım kapsamında mevcut durumda günlük 234 ton olan biyobozunur atık işleme kapasitesinin günlük 545 tona yükseltilmesi planlanıyor. Böylece tesisin organik atık değerlendirme kapasitesi yaklaşık yüzde 133 oranında artırılmış olacak. Elektrik üretim kapasitesinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Tesis, mevcut 3,002 MWe kurulu güçle faaliyetini sürdürecek.

“Kompost ve organik gübre üretim eklenecek”

Kapasite artışının yanı sıra proje kapsamında tesisin ürün çeşitliliği de artırılacak. Buna göre; ilave sıvı fermente ürün deposu, günlük 70 ton kapasiteli kompost tesisi ve yıllık 32 bin 700 ton kapasiteli organik ve organomineral gübre üretim tesisi yatırım kapsamında hayata geçirilecek. Böylece biyogaz tesisi yalnızca elektrik üreten bir tesis olmaktan çıkarak organik atıkların enerji ve gübreye dönüştürüldüğü entegre bir geri kazanım tesisi niteliği kazanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ÇED süreci kapsamında vatandaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 2 Eylül 2026 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek. Projeye ilişkin ÇED Başvuru Dosyası, Bakanlık ile Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde incelemeye açılırken, vatandaşlardan görüş ve önerileri alınacak.

ÇED dosyasındaki bilgilere göre kapasite artışıyla birlikte biyobozunur atıkların enerjiye dönüştürülmesinin yanı sıra kompost ve organik gübre üretiminin de artırılması amaçlanıyor. Yeni yatırımla tesisin entegre bir atık geri kazanım ve yenilenebilir enerji merkezi olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor.