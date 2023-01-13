Bursa rotasını yenilenebilir enerjiye çevirdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Küresel iklim krizi ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik atılan adımlar meyvesini vermeye başladı. Türkiye’nin birçok sanayi kuruluşu sıfır emisyon hedefi doğrultusunda özellikle enerji kısmında büyük bir yenilenmeye gitti. Bu dönemde hayata geçirilen yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan elektrik üretimi ise sanayide önemli bir yer edindi. Halihazırda yaklaşık 3 bin MW kurulu elektrik üretim tesisi ile şehir ihtiyacının yüzde 80’ini kendi başına karşılayan Bursa’da da lisanslı üretim yapan tesis sayısı hızla artıyor. Sanayisi ile ön plana çıkan Bursa’da 2022 sonunda en büyük enerji kaynağı 1432 MW’lık gücü ile Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali olurken onu 486 MW’lık gücü ile Bursa Organize Sanayide yer alan Bursa Doğalgaz Termik Santrali ve 210 MW kurulu gücü ile Orhaneli Termik Santrali takip etti.

“Üretimin 4’te 1’i yenilenebilir enerji”

Bursa’da 2010’dan bu yana en büyük kurulu güce sahip olan yenilenebilir enerji kaynağı olan Uluabat HES 100 MW’lık gücü ile bu unvanını 2022’de de korudu. Bursa’daki enerji santrallerinde halihazırda 2 bin 193 MW’lık kurulu güç termik ve doğalgaz santralleri aracılığı ile elde ediliyor. Bunun yanı sıra kentteki yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden ise yaklaşık 716 MW’lık enerji üretimi yapılıyor. Şehirdeki üretimin yüzde 24,6’sı yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılıyor. Ayrıca şehirde 4 MW’lık iki RES tesisinin inşası devam ederken 65 MW’lık RES’in ön lisans süreci tamamlandı. Bursa’da yapımı planlanan Kızkayası Barajı ve HES ile Gündoğdu HES üzerindeki bilinmezlikler kaldırılıp hayata geçirildiğinde 134,8 MW’lık yenilenebilir enerji kaynağı şehrin şebekesine bağlanmış olacak. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırım sanayi cephesinde GES’ler üzerinden de devam ederken şehirde yaklaşık 80 MW’lık kurulu güce denk gelen lisanssız üretim yapan santral bulunuyor.

“Yenilenebilir enerjinin önü açılmalı”

Bursa’da yenilenebilir enerji konusunda önemli çalışmalara imza atan ve üyelerine bu konuda rehberlik eden DOSABSİAD’da Başkan Nilüfer Çevikel ihracat odaklı büyümenin devamı için yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açacak teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Çevikel ayrıca “Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum koşullarını da göz önünde bulundurarak sanayicimizin GES yatırımlarına daha fazla odaklanması ve bu alanda bilgi kirliliğinden korunması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Sanayinin yanı sıra kentin işleyişindeki enerji yükünü azaltmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyesi de son dönemde önemli yenilenebilir enerji yatırımlarına imza attı. Metro istasyonlarının enerjisini GES’ler ile karşılayan Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ‘Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi’ ile atık değerindeki çamurlardan saatte 2,5MW elektrik enerjisi üretmeye başladı. Halihazırda Bursa’da RES, HES ve GES’lerin yanı sıra Kojenerasyon ve Biyoenerji tesisleri ile de üretim yapılıyor.