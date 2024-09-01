Çalık Enerji, Türkmenistan'da gaz istasyonu kuracak

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Marı vilayetinde Şatlık-1 gaz kompresör istasyonunun inşasına ilişkin kararı imzaladı. Karara göre, Devlet Kuruluşu Türkmengaz'ın Türk şirketi Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tesisin tasarımı, inşası ve gerekli ekipmanlarla donatılması ile devreye alma çalışmaları için sözleşme yapmasına izin veriliyor.

TDHA’nın haberine göre istasyonun inşası, Türkmenistan'ın petrol ve gaz endüstrisinin altyapısını modernleştirmeye yönelik kapsamlı bir stratejinin parçası olacak. Projeyle doğal gaz üretiminin arttırılması ve hem yerli tüketicilere hem de ihracata yönelik tedarik hacminin artırılması amaçlanıyor. Türkmen doğal gazının dünya pazarına arzı açısından önemli olan projelerin hayata geçirilmesine özel önem veriliyor.

CNBC-e'nin haberine göre Kararnameye göre inşaat çalışmalarının Eylül 2024'te başlaması, tesisin ise Eylül 2026'da devreye alınması planlanıyor. Sözleşme sadece istasyonun inşasını değil aynı zamanda elektrik, gaz, su temini, iletişim ve kanalizasyon da dahil olmak üzere yeni harici tedarik mühendislik sistemlerinin yeniden inşasını veya oluşturulmasını da öngörüyor.

Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, petrol ve gaz endüstrisi için belirlenen görevlerin başarıyla çözülmesinin önemini vurguladı ve kararın uygulanması üzerinde uygun kontrolün sağlanmasını istedi.