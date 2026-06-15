Cengiz Enerji, 610 MW'lık yatırım planlıyor

BARIŞ SEDEF - BINGÖL

Geçen kasım ayında Cengiz Enerji’de CEO olarak göreve başlayan, sektörün deneyimli ismi Ahmet Türkoğlu, şirketin yeni yatırımlarını önemli hidroelektrik santrali yatırımlarının bulunduğu Bingöl’de açıkladı. Cengiz Enerji’nin Bingöl’de, Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali’nin yanı sıra yine aynı nehir üzerinde Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Beyhan-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali bulunuyor.

Cengiz Enerji CEO’su Ahmet Türkoğlu, enerji yatırımlarına kesintisiz devam ettiklerinin altını çizerek özellikle depolamalı enerji alanında önemli bir projeyi hayata geçireceklerini kaydetti. Türkoğlu, “Orta vadede planlamış olduğumuz rüzgâr ve güneş kaynaklı yaklaşık 610 MW’lık yatırımımız bulunuyor. Bunun 500 MW’lık kısmı depolamalı enerji projesi olacak. 500 megavatın 300’ünün rüzgâr, 200 megavatlık kısmın ise güneş enerjisinden oluşacak” dedi.

500 bin hanenin enerjisini karşılıyor

Hidroelektrik ve güneş enerji santralinden oluşan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin Türkiye’nin ilk hibrit enerji santrali olduğunu dile getiren Türkoğlu, “Santralimiz, 500 MW kurulu güce sahipken, yanına 200 bin panelden oluşan güneş enerji santrali de ekleyerek kurulu gücü 580 MW’a çıkardık. Bu da 500 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık geliyor” diye konuştu. Aynı nehir üzerinde iki hidroelektrik santrallerinin daha olduğunu dile getiren Türkoğlu, Bingöl ve Elazığ’da kurulu üç santralin toplam 1.709 MW kurulu güce ulaştığını söyledi.

Bu yıl Bingöl’de yoğun yağış aldıklarına dikkat çeken Türkoğlu, “Yoğun yağışlar nedeniyle aynı nehir üstünde bulunan diğer barajlar, kapaklarını açarak üretimde kullanılan suyu nehre boşaltmak zorunda kalırken biz üç barajımızda da tüm suyu üretimde kullanmayı başardık. Bu da bize son 5 yılın rekor üretimini getirdi. İlk beş ayda üç barajımızda toplam 3,4 milyon MWh üretim gerçekleştirerek son 5 yılın ortalamasının iki katından daha fazla üretim gerçekleştirdik” diye konuştu.

Enerjide depolamanın önemi artıyor

Enerjinin depolanabilir hale gelmesinin, yenilenebilir kaynaklı üretimlerin geleceğini belirleyeceğini anlatan Türkoğlu, “Tüm dünyada yenilenebilir enerjilere doğru bir dönüşüm var. Ancak iklime çok bağlı olduğu için üretimde belirsizlikler yaşayabiliyoruz. Sadece kuraklık olduğu dönemde değil, üretim artışının yaşandığı dönemlerde de enerjiyi depolayabilmek, üretimin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Hem dünya hem de Türkiye eğer gerçekten yönünü tamamen yenilenebilir kaynaklı enerjiye çevirmek istiyorsa depolamalı enerji santrali yatırımlarının hızla başlaması ve tamamlanması gerekiyor” dedi.