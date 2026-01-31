Chevron ve ExxonMobil'in kârlarında büyük gerileme

Enerji şirketleri Chevron ve ExxonMobil, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Chevron'un net karı, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 14,5 azalarak 2,8 milyar dolara geriledi. Şirket, 2024'ün aynı döneminde 3,2 milyar dolar kar bildirmişti.

Chevron'un 2024'ün son çeyreğinde 1,84 dolar olan hisse başına net karı da geçen yılın aynı döneminde 1,39 dolara indi.

Şirketin karı 2025 genelinde ise yıllık yüzde 30,4 azalışla 12,3 milyar dolara düştü.

Chevron'un geliri de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 10,2 azalışla 46,9 milyar dolara gerilerken, 2025 genelinde yüzde 6,8 azalarak 189 milyar dolara indi.

ExxonMobil

ExxonMobil'in net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 14,6 azalışla 6,5 milyar dolara düştü. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 7,6 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Enerji devinin 2024'ün son çeyreğinde 1,72 dolar olan hisse başına net karı, geçen yılın aynı döneminde 1,53 dolara indi.

ExxonMobil'in karı 2025 genelinde de yıllık yüzde 14,4 azalışla 28,8 milyar dolara geriledi.

Şirketin geliri, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 1,3 azalışla 82,3 milyar dolara inerken, 2025 genelinde yüzde 5 azalarak 332,2 milyar dolara düştü.