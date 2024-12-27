CHP: Elektriğe yüzde 140 zam yolda

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elektrik fiyatlarına yüzde 140 oranında bir zam yapılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından "Yaparsa AK Parti yapar" başlığıyla bir paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti, elektriğe yüzde 140 zam yapmanın yolunu açtı"

"Asgari ücrete sadece yüzde 30 zam yaparak vatandaşı enflasyonla ezen AK Parti, elektriğe yüzde 140 zam yapmanın yolunu yaptı. Peki nasıl? Önce alınan bir kararla konut abonelerinin büyük çoğunluğu serbest tüketici tanımına sokuldu. Sonra aylık faturası 1.050 TL ve üzerinde olan konut aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi. Böylece bu aboneler, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü yapan ve Piyasa Takas Fiyatı’nın ana belirleyicisi olan özel şirketlerin insafına bırakılmış oldu.

"1 Şubat 2025’ten itibaren geçerli"

Bu nedenle de 1 Şubat 2025’ten itibaren; 1.050 TL’nin üzerindeki faturalara yüzde 97 zam geliyor. 1.050 TL’lik fatura 2.066 TL’ye çıkıyor! Bitmedi… Önümüzdeki süreçte AK Parti’nin ilk fırsatta geriye kalan abonelerin bir kısmını daha, değişken fiyatlı tarifeye sokacağını hesaplıyoruz. Aylık elektrik faturası 495 TL ve üzerinde olan konut abonelerinin de mevcut tarifelerinden çıkarılıp, PTF’nin geçerli olduğu tarifeye dahil edileceğini öngörüyoruz. Bu da 495 TL’lik faturanın 1.190 TL’ye çıkması, yani yüzde 140 zam gelmesi demek."