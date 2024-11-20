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Çin'de elektrik tüketiminde artış

Çin'de 2024'ün ilk 10 ayında toplam elektrik tüketimi, tarım, imalat ve hizmet sektörlerinde kaydedilen artışlarla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 oranında arttı.

Haber Merkezi
AA
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Çin'de elektrik tüketiminde artış
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 Çin Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Ekim 2024 döneminde ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Yılın ilk 10 ayında elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 6,7, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 11 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi de yüzde 12,3 artarken toplam elektrik tüketimi geçen yıla kıyasla yüzde 7,6 yükseldi.

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